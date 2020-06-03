 Almanya′da 130 milyar euroluk yeni teşvik paketi | ALMANYA | DW | 04.06.2020

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ALMANYA

Almanya'da 130 milyar euroluk yeni teşvik paketi

Almanya'da hükümet, pandemiden etkilenen ekonominin canlanması için 130 milyar euroluk yeni bir teşvik paketi üzerinde anlaştı. Hükümet daha önce de 1 trilyon euroyu aşan teşvik paketlerini hayata geçirmişti.

Alman hükümeti yeni teşvik paketi üzerinde dün akşam uzlaşmaya vardı

Alman hükümeti yeni teşvik paketi üzerinde dün akşam uzlaşmaya vardı

Almanya'da koalisyon ortakları Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), ekonomiyi yeniden canlandırma planını ele aldığı görüşmeler sonucunda 130 milyar euroluk bir teşvik paketi üzerinde anlaştı.

İki gün süren görüşmelerin ardından gazetecilere konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "2020 ve 2021 yıllarını kapsayan bu paketin hacmi 130 milyar euroya ulaşacak. 120 milyar eurosu, Federal Hükümet tarafından ödenecek" dedi.

Bu harcamanın "sonraki nesillere bir gelecek vermek" için gerekli olduğunu belirten Merkel, paketin tüketimi artırmak için katma değer vergisinin düşürülmesini de içerdiğini ifade etti.

Paket kapsamında katma değer vergisi geçici olarak yüzde 19'dan 16'ya düşürülecek. Temel gıda gibi ürünlerdeki düşük KDV oranıysa yüzde 7'den yüzde 5'e indirilecek. Elektrikli araçların satışının artırılması için ödenen primler iki misline çıkarılacak.

Üzerinde uzlaşılan paket, ayakta durmaya çalışan sanayilere milyarlarca euroluk yardımın yanı sıra artan işsizlikle mücadele eden belediyelere ek kaynak aktarılmasını öngörüyor.

Paket kapsamında ayrıca ailelere ekonomik yardım amacıyla çocuk başına bir seferlik 300 euro ödenecek.

Açıklanan paket, 130 milyar euroya ulaşarak beklentileri de aşmış oldu. Daha önce medyaya yansıyan haberlerde teşvik paketinin 80 milyar euro hacminde olacağı iddia edilmişti.

Pandeminin etkileri

Almanya'da hükümetin pandemi nedeniyle Mart ayında aldığı sert önlemler ve kısıtlamalar, sanayi sektörü ve tüketici harcamalarını ciddi şekilde etkilemişti. Söz konusu kısıtlamaların büyük bölümü son dönemde kalktı.

Almanya'da Salı günü açıklanan verilere göre, Mayıs ayında işsizlik oranı yüzde 5,8'den yüzde 6,1'e yükseldi.

Ifo araştırma kurumuna göre Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 6,6 küçüleceği tahmin ediliyor. Başka kurumlar bu oranın çift hanelerde olacağını öngörüyor.

Hükümetin üzerinden anlaştığı paketin bakanlar kurulu tarafından resmen onaylanması, ardından da parlamentonun hem alt hem de üst kanadından geçmesi gerekiyor.

Alman hükümeti pandemi döneminde daha önce toplamda 1 trilyon euronun üzerinde hacme sahip teşvik paketleriyle ekonomiyi canlandırmaya çalışmıştı.

DW,dpa,rtr/CÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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