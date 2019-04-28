 Almanya’da 13 bine yakın şiddet eğilimli aşırı sağcı bulunuyor | ALMANYA | DW | 03.05.2019

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ALMANYA

Almanya’da 13 bine yakın şiddet eğilimli aşırı sağcı bulunuyor

Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkedeki aşırı sağ görüşlü kişilerin sayısı 24 bin. Bakanlık bunların yarısından çoğunun şiddet eğilimli kişilerden oluştuğunu belirterek terör tehlikesi konusunda uyardı.

Deutschland Aufmarsch Rechte 1. Mai in Plauen (picture-alliance/dpa/R. Michael)

Almanya İçişleri Bakanlığı Almanya’da aşırı sağ görüşlü olduğu tescil edilen yaklaşık 24 bin kişi olduğunu bildirdi. Muhalefet partilerinden FDP‘nin (Hür Demokratlar Partisi) konuya dair soru önergesine verilen yanıtta, söz konusu 24 bin kişiden yaklaşık 12 bin 700’ünün ise şiddet eğilimli olduğu vurgulandı.

Bakanlık ayrıca şiddet eğilimli aşırı sağcıların, aşırı sağ terörizme geçişlerinin de çok akışkan olduğu uyarısında bulundu. Açıklamada, aşırı sağcıların birbirleriyle iletişim kurmak için interneti ve sosyal medyayı da kullandıkları belirtilirken, Almanya’nın iç istihbarat örgütü olan Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın halihazırda yüzlerce internet sitesi, sosyal medya hesabı, video platformları ve kısa haber uygulamalarını gözlem altında tuttuğu bildirildi.

Daha sıkı takibat çağrısı

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, "şahısların ve küçük grupların radikalleşme riskinin küçümsenmeyecek boyutta" olduğu kaydedildi.

Soru önergesini veren FDP’nin Federal Parlamento’daki iç politika sözcüsü Konstantin Kuhle, bakanlık verilerinin internetteki radikalleşmeye karşı yeni bir konsept geliştirmeyi zorunlu kıldığını dile getirdi. Aşırı sağ içeriklerin, bir şiddet eyleminin ya da cinayet planının yıllarca internette kalabildiğini ifade eden Kuhle, aşırı sağcıların devlet organları tarafından çok daha sıkı bir takibat altına alınması gerektiğini vurguladı.

dpa, kna, afp / ET, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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