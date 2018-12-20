Almanya’da 11 binden fazla kişi kayıp

Federal Emniyet Teşkilatı (BKA), Almanya'da 11 binden fazla kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Kayıp kişilerin 7 binden fazlasının 18 yaşın altındaki çocuk ve gençlerden oluştuğu, bunların yaklaşık yarısının da yanında yetişkin olmayan mülteciler olduğu kaydedildi.

BKA'dan yapılan açıklamada 1 Ekim 2018 tarihi itibarıyla, reşit olmayan yaklaşık 3 bin 500 mültecinin Almanya'da kayıp olarak kayıtlara geçtiği, aralarından 902'sinin ise 13 yaşın altında olduğu bildirildi.

BKA sözcüsü Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, bu sayıların tahmini olduğuna dikkat çekerek, kayıp mülteci çocuk ve gençlere ilişkin gerçek sayılara ulaşmanın zor olduğunu belirtti. Sözcü, bazı mültecilerin adlarının farklı şekillerde yazılarak kayıtlara geçtiğini, bunun yanı sıra çoğunda kimlik belgesinin bulunmadığını ifade etti.

"Vakaların yarısı bir hafta içinde aydınlatılıyor "

BKA'nın kayıplara ilişkin sayıları, 30 yıldır aranan kişilerin yanı sıra son günlerde kayıp olarak bildirilenleri de kapsıyor. BKA'dan verilen bilgilere göre, Almanya'da her gün 250 ila 300 kişi hakkında kayıp ilânı veriliyor ya da siliniyor. BKA'nın açıklamasında, "Deneyimler, kayıp vakalarının yaklaşık yüzde 50'sinin ilk hafta içinde aydınlatıldığını gösteriyor” denildi.

Bremen Emniyet Müdürlüğü Kayıp Kişiler Birimi Yöneticisi Armin Gartelmann, "Bazı kişiler bir hafta hastanede yatıyor ve kimseye söylemiyorlar. Bazıları da tatile gidiyor ama kimseye anlatmıyorlar” dedi. BKA'nın verdiği bilgilere göre, kayıp vakalarının yüzde 80'i ilk bir ay içinde aydınlatılıyor. Bir yıldan daha uzun süre bulunamayan kişilerin oranının yüzde 3 olduğu belirtiliyor.

Almanya'da uzun yıllar aydınlatılamayan kayıp vakalarından biri Peggy olmuştu. Oberfranken bölgesinde 2001 yılında kaybolan Peggy yıllarca arandıktan sonra 2016 yılında cesedi bulunmuştu. Yaklaşık iki hafta önce bir zanlının gözaltına alınmasına rağmen, cinayet hâlâ aydınlatılamadı.

Freiburg'da yaklaşık beş yıl önce kaybolan Maria H.'nın bu yıl evine geri dönmesi de ender rastlanan olaylardan biri olarak kaydedildi.

Kaybolanların üçte ikisi erkek

BKA'nın verdiği bilgilere göre, kayıpların yaklaşık üçte ikisini erkekler oluşturuyor. Çocuk ve gençlerin "okulda veya ebeveynleri ile yaşadıkları sorunlar ve aşk acısı” gibi nedenlerle ortadan kaybolabildikleri, bunun yanı sıra demans gibi hastalıklara yakalanan yaşlıların da kaybolduğu belirtiliyor.

Bu yılın Kasım ayında, Aşağı Saksonya eyaletinin Uelzen kenti yakınlarında balık avlamak isteyen bir kişi, iki haftadır kayıp olan 80 yaşında bir kadının cesedini bulmuştu. İşlenen bir suçun kurbanı olmadığı tahmin edilen kadının demans hastası olduğu tespit edilmişti.

dpa/JD,BK

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