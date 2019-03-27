 Almanya′da 10 yaşındaki Kenan′a kahramanlık madalyası | ALMANYA | DW | 29.05.2019

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ALMANYA

Almanya'da 10 yaşındaki Kenan'a kahramanlık madalyası

Almanya'da iki yaşındaki kız kardeşini yanan otomobilden çıkarıp hayatını kurtaran 10 yaşındaki Kenan Büyükhan'a madalya verildi.

Kenan Büyükhan'a ödülü Bavyera Başbakanı Markus Söder tarafından takdim edildi.

Kenan Büyükhan'a ödülü Bavyera Başbakanı Markus Söder tarafından takdim edildi.

Almanya'nın Nürnberg kentinde iki yaşındaki kız kardeşini yanmakta olan otomobilden çıkaran ve kamuoyunda kahraman ilan edilen Kenan Büyükhan'a Bavyera Kurtarma Madalyası verildi.

Bavyera eyaletinin başkenti Münih'te düzenlenen törende 10 yaşındaki Kenan Büyükhan'a ödülü Bavyera Başbakanı Markus Söder tarafından takdim edildi.

Törende konuşan Söder, "Bavyera, gösterdikleri özverili davranışlardan dolayı kurtarıcılarına teşekkür ediyor. Okul çocuklarından, daha yaşlı vatandaşlara kadar hepsi insanlık ve yardımseverlik için birer rol model" dedi.

Deutschland Rettungsmedaille des Freistaats Bayern für Kenan Büyükhan

Kenan'a madalya kazandıran olay, 26 Mart'ta gerçekleşti. Anne Tuğba Büyükhan, altı yaşındaki kızı Azra’yı yuvaya bıraktığı sırada oğlu Kenan ve diğer kızı Hira Nur araçta kaldı. Bu sırada bilinmeyen bir nedenle araçta yangın çıktı. Ön koltukta oturan Kenan araçtan inip arkadaki bebek koltuğunda oturan kız kardeşinin kemerini çözerek kucağına aldı ve otomobilden çıkardı. Araç daha sonra ise tamamen yandı.

Madalya töreninde Alman medyası Kenan ile röportaj yaptı.

Madalya töreninde Alman medyası Kenan ile röportaj yaptı.

Münih'teki törende 42 kişiye daha Bavyera Kurtarma Madalyası verildi.

1952 yılından bu yana başkalarının hayatını kurtarmak için kendi hayatını riske atan kişilere verilen Bavyera Kurtarma Madalyası, eyaletin medeni cesaret alanında verilen en büyük madalyası olma niteliğini taşıyor.

Daha önce 23 Nisan kutlamaları sırasında Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül tarafından ödüllendirilen Kenan’a 10’uncu yaş gününde de Alman polisi bir sürpriz yapmıştı. Nürnberg polisi tarafından kahramanlık sertifikası verilen Kenan, devriye aracı ve botla gezdirilmişti.

DW,dpa,DHA/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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