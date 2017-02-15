Almanya’da 1 Mayıs’ın bilançosu

Almanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Alman Sendikalar Konfederasyonu'nun eylem çağrısı üzerine Frankfurt'ta Opera Meydanı'ndaki mitingte 3 binden fazla kişi bir araya gelirken, Leipzig'te 500 kişi bisiklet kortejine katıldı.

Berlin’de yapılan 1 Mayıs gösterilerine 30 bini aşkın kişi katıldı. 10 binden fazla kişi bisikletleriyle Grünewald semtinde kapitalizmi protesto etti. Lichtenberg semtinde ise pandemi kısıtlamaları karşıtı 200 kişi bir araya geldi. Dört binden fazla kişi de gece klüplerinin yaşatılması için protesto yaptı. Polis birçok kez hijyen önlemlerine uyulması uyarısında bulundu.

Berlin'deki gösteriden

Akşam saatlerinde 1 Mayıs gösterisi Hermann Meydanı'nda yapıldı. Protestocular bu gösteriye bayraklar ve flamalarla katıldı. Gösteride havai fişek de atıldı. Caddeler kapatılırken, polis araçları devriye gezdi. Protestoyu organize edenler korona kısıtlamalarına uyulması çağırısında bulundu. Birçok göstericinin maske taktığı gözlendi.

Berlin Grunewald'de kapitalizm karşıtları bisikletlerle protesto gösterisi düzenledi

Polis müdahalesi

Başkentte gösteriler sebebiyle 5 bin 600 polis görev yaptı. Neukölnn semtinde polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı. Göstericiler polise şişe ve taş attı, polis ise göstericilere biber gazı sıkarak müdahale etti. Çöp konteynırları ve paletler ateşe verildi. Sağlık ekipleri de görev yaptı. Bazı göstericiler gözaltına alındı.

240 gösterici gözaltına alındı

Emniyet Müdürü Barbara Slowik polise saldırıları "kabul edilmez" olarak niteledi. Ancak 1 Mayıs'ta birçok göstericinin de maske ve mesafe kuralına uyarak protesto yapılabildiğini gösterdiğini söyleyen Slowik, 240 gözaltı olduğunu açıkladı.

Hamburg'da polis göstericilere toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile müdehale etti. Yüzlerce kişi mesafe kuralına uymadan toplanırken, polisin "dağılın" uyarısına uyulmaması üzerine müdahale geldi. Aşırı solcuların bir gösterisi de polis tarafından durduruldu.

Hamburg'da olaylar

Hamburg'ta da polisin anarşist bir grubun gösterisini önlemeye çalışması sırasında kargaşa yaşandı. Polis sözcüsü daha sonra toplanan ve tamamen siyah giyinen başka bir gruptan 40'dan fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Hamburg'taki 1 Mayıs gösterisine TOMA ile müdahale edildi

Leipzig'te görev yapan polislere fişek atıldığı belirtildi. Göstericilerin polise bazı cisimler atması üzerine burada da gözaltılar olduğu bildirildi.

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin çağrısı üzerine Erfurt'ta yapılan bir araç konvoyuna polisin verdiği bilgiye göre 240 araç katıldı. Aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti NPD'nin Greifswald ve Essen kentlerinde gösteri yaptığı bildirildi.

Erfurt'ta aşı sağcı gruplar bir araya geldi

Bavyera eyaletinde en büyük gösteri motorsikletlerle yapıldı. Nürnberg kentinde 7 bin 500 civarı motorsikletli hafta sonu motor kullanma yasağı planlarını protesto etti. Motorsiklet sesinden rahatsız olanların şikayeti üzerine bir yıl önce hükümete bu yönde bir yasa çıkarılması için tavsiyede bulunulması gündeme gelmişti.

Dpa, AFP, DW/SSB, HT

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