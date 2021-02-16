Almanya'da Şubat'ta işsiz sayısında hafif artış oldu

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da Kasım ayı başında yeniden uygulamaya giren koronavirüs kısıtlamalarının etkisine rağmen işsizlik oranı değişmedi.

Nürnberg'deki Federal İstihdam Dairesi'nin (BA) açıkladığı verilere göre işsizlik oranı Şubat ayında yüzde 6,3 seviyesinde sabit kaldı. İşsiz sayısında ise Şubat ayında hafif bir artış oldu. Ocak ayına göre 4 bin kişi daha işsiz kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise işsiz sayısı 509 bin kişi arttı. İşsiz sayısı 2,9 milyonun üzerine çıktı.

Almanya’da Şubat ayında normal dönemlerde işsiz sayısında azalma yaşanıyor.

Kısa çalışma ödeneği desteği

Federal İstihdam Dairesi (BA) Başkanı Detlef Scheele salgın döneminde devreye giren kısa çalışma ödeneğinin "istihdamı büyük bir oranda koruduğunu" belirtti. Scheele "bazı sektörlerin kapanmanın etkisini hissettiğini ancak genelde istihdamda toparlanma olduğunu" kaydetti.

Geçici verilere göre Aralık ayında 2,39 milyon kişi kısa çalışma ödeneği aldı. Kasım ayında bu sayı 2,26 milyon düzeyindeydi. 1-24 Şubat tarihleri arasında ise kısa çalışma ödeneği için 500 bin yeni başvuru alındığı belirtildi. Ocak ayında 750 bin yeni başvuru alınmıştı.

AFP, rtr, dpa / SSB, JD, TY

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