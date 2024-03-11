Almanya'da şirket iflasları son sekiz yılın zirvesine çıktı

Almanya'da Şubat ayında iflas eden şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 43 arttı. İflas dalgasının önümüzdeki aylarda da sürmesi bekleniyor.

Almanya'da şirket iflasları, Şubat ayında son sekiz yılın en yüksek rakamlarına ulaştı. Leibniz Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (IWH), Şubat ayında bin 193 şirketin iflas ettiğini, bunun kayıtları tutmaya başladıkları 2016 yılı başından bu yana en yüksek rakam olduğunu bildirdi. IWH, önümüzdeki aylarda da iflasların yüksek seviyelerde devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Şubat ayında şahıs şirketleri ve sermaye şirketlerindeki iflas sayısı, Ocak ayına göre yüzde 11 ve bir önceki yılın Şubat ayına göre yüzde 43 arttı. Şubat ayındaki iflaslar, korona pandemisi öncesindeki 2016-2019 dönemi ortalamasının da yüzde 28 üzerine çıktı.

Son verilere rağmen dramatik bir iflas dalgasıyla karşı karşıya bulunulmadığına vurgu yapan IWH, "Yirmi yıl önce şahıs şirketleri ve sermaye şirketlerinde iflaslar, ayda 2 bine varan rakamlarla şu ankinden çok daha yüksekti" tespitinde bulundu.

IWH raporunda, iflas ön göstergelerinin Şubat ayında gerileme kaydettiği, ancak bunun rahatlamak için bir neden oluşturmadığı kaydedildi. Raporda, Mart ve Nisan aylarında da yüksek sayıda iflas beklendiği, özellikle yeni kurulmuş şirketlerin genel olarak daha yüksek iflas riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

AFP/BK,HT

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