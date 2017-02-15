 Almanya′da şiddetli yağışlar can aldı | Almanya | DW | 15.07.2021

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Almanya

Almanya'da şiddetli yağışlar can aldı

Almanya'nın batı kesimlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle yedi kişi hayatını kaybetti. Altı ev çöktü, 50-60 kişi kayıp. Pek çok bölgede doğal afet durumu ilan edildi.

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Almanya'nın batı kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar yedi kişinin ölümüne yol açtı. Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ahrweiler'de su taşkınlarının ardından farklı noktalarda dört kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Altena kentinde suya düşen bir kişiyi kurtarmaya çalışan 46 yaşındaki bir itfaiyeci kendisi de sulara sürüklenerek yaşamını yitirdi. Bu olaydan iki saat sonra aynı bölgede bir başka itfaiyecinin de kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybettiği haberi geldi.

Solingen kentinde de 82 yaşındaki bir erkeğin, evinin sular altında kalan kilerinde yere düşerek boğulduğu, olay yerinde hayata geri döndürülen kişinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Deutschland, Solingen | Unwetter in Nordrhein-Westfalen

Altı ev çöktü

Eifel bölgesinde yine yoğun yağışlar nedeniyle dün gece altı evin çöktüğü, 30'dan fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi. Bölgede pek çok evin de yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Polis yetkilileri 50 ila 60 kişiden haber alınamadığını, kayıp bildirilen kişi sayısının artabileceğini kaydetti.

Yağışlar nedeniyle pek çok bölgenin dış dünyayla bağlantısı kesilirken yaklaşık 50 kişinin ev çatılarına çıkarak kurtarılmayı beklediği bildiriliyor.

Yer yer sular altında kalan A61 otoyolu trafiğe kapatılırken Euskirchen kenti yakınlarında bir barajın çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Pek çok bölgede de doğal afet durumu ilan edildi.

 

AFP,dpa/BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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Almanya'nın batı kesimlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle yedi kişi hayatını kaybetti. Altı ev çöktü, 50-60 kişi kayıp. Pek çok bölgede doğal afet durumu ilan edildi.  

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