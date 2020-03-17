Almanya'da ırkçılıktan şikayet edenlerin sayısı arttı

Almanya'da ırkçı yaklaşımlara maruz kalarak ayrımcılığa uğrayan ve bu yüzden Federal hükümete bağlı Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'ne (ADS) başvuranların sayısı geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla göre yüzde 10 arttı.

ADS tarafından Salı günü başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, hazırlanan yıllık rapor açıklandı.

Buna göre, 2019'da bin 176 kişi ırkçı ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle ADS'ye müracaat ederek danışmanlık hizmeti talep etti. Raporda, her üç başvurudan birinin etnik kökene yönelik ya da ırkçı fikirlerden kaynaklanan ayrımcılık nedeniyle yapıldığı kaydedildi. 2016 yılında ise dört başvurudan birinin aynı gerekçelerle yapıldığına işaret edildi.

Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi yönetici vekili Bernhard Franke, verilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Almanya'nın ırkçı ayrımcılıkla bitmeyen bir problemi var ve mağdurları hukuki mücadelelerinde gerektiği gibi desteklemiyor" dedi.

Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi yönetici vekili Bernhard Franke

"Uğranılan bir haksızlıkla yalnız bırakılmış olma duygusunun uzun vadede, toplumsal birlikteliği de tehlikeye atan çok feci etkileri oluyor" diye konuşan Franke, Genel Eşit Muamele Yasası'nın reforme edilmesini, mağdurlara yönelik yardım çeşitliliğinin artırılmasını ve ayrımcılıkla daha kararlı bir şekilde mücadele edilmesini talep etti.

ADS'nin verilerine göre kurum, 2019'da toplam 3 bin 580 vakada hukuki danışmanlık hizmeti verdi. Bu alanda da, bir önceki seneye göre yüzde 3,6'lık bir artış kaydedildi (3 bin 455 vaka). Müracaatların yüzde 29'u cinsiyet, yüzde 26'sı engelli karşıtı, yüzde 12'si yaş, yüzde 7'si inanç, yüzde 4'ü cinsel kimlik ve yüzde 2'si dünya görüşü ile bağlantılı ayrımcılıktan dolayı yapıldı.

Rapora göre mağdurlar yüzde 36 oranıyla en fazla çalıştıkları işyerlerinde ayrımcılığa maruz kalıyor. Bunu yüzde 26 ile, ev arama, alışveriş, restoran ziyareti ya da sigorta ve banka işleri gibi günlük hayatta karşılaşılan ayrımcılık izliyor.

KNA / ET,TY

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