Almanya'da üç siyasi partinin adayı televizyonda karşı karşıya geldi

Almanya'da 26 Eylül'deki genel seçimlere bir aydan az bir süre kala üç siyasi partinin başbakan adayı televizyon programında karşı karşıya geldi. Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) adayı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı Olaf Scholz ve Yeşiler'in adayı Annalena Baerbock RTL televizyonunda 110 dakikalık programda sunucuların sorularını yanıtladı. Üç aday birbirlerine kişisel saldırıda bulunmazken, adaylar "Neden diğer rakipleriniz başbakan olamaz?" sorusunu yanıtlamak istemedi.

"AfD'nin meclisten gitmesini istiyorum"

Programda tartışmalı dış politika konusunda hem Yeşiller'in adayı Baerbock hem de SPD'nin adayı Scholz Sol Parti'nin NATO konusunda takındığı tavrı eleştirdi ancak her iki aday da Sol Parti ile partilerinin olası bir koalisyona gitmeyeceğini dile getirmedi. Bu noktada Hristiyan Birlik partilerinin adayı Laschet eleştiride bulunarak, "Neden Sol Parti ile koalisyona gitmeyeceğiz' demek bu kadar zor. Ben Sol Parti ile koalisyon yapmayacağımızı söyleyebilirim ve Almanya için Alternatif'in de (AfD) meclisten gitmesini istiyorum" dedi.

Armin Laschet

Afganistan konusunda Laschet hem Alman hükümetine hem de Batı'ya eleştiride bulunarak gelişmeleri "fiyasko" olarak nitelendirdi. Laschet Afganistan gibi önemli konularda hızlı harekete geçilebilmesi için önemli bakanlıklarla başbakanlıkta bir Güvenlik Konseyi kurulmasını önerdi. Alman ordusunun insansız hava aracı gibi iyi teçhizatla donatılması gerektiğini ifade etti.

Yeşiller'in başbakan adayı Baerbock da Afganistan konusunda Alman hükümetini eleştirirken, SPD'nin adayı Scholz, Alman ordusunun daha önceki Hristiyan Birlik-Hür Demokrat Parti koalisyonunda çok az mali destek aldığını, kendi hükümetleri döneminde ise bu miktarın arttığını dile getirdi.

Olaf Scholz

İklim koruma

İklim konusu da programda gündeme gelen konular arasındaydı. Yeşiller'in başbakan adayı Baerbock "Sadece yıkıcı seller yok. Harekete geçilmeli ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapılmalı, bütün çatılarda solar paneller zorunlu olmalı, kömür santrallerinden vazgeçme hedefi öne çekilmeli ve yakıt motorlarına 2030 itibarıyla son verilmeli" dedi. Laschet bu noktada Baerbock'u "sanayi düşmanı bir tavır sergilemekle" suçladı ve Yeşiller'in sadece güneş panellerinin çatılarda zorunlu olması gibi yaptırımlar önerdiğini dile getirdi.

Annalena Baerbock

Koronavirüs konusunda her üç aday da yeni bir kapanmaya karşı olduklarını dile getirdiler. Scholz Almanya'da aşılama oranlarının nispeten yüksek olduğunu söylerken, kapanmanın göz önünde bulundurulmaması gerektiğini belirtti ancak eskisi gibi bir normalleşmenin de henüz olmayacağını ifade etti. Üç aday da maske zorunlululuğunun devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Anket: Tartışmanın galibi Scholz

Kamuoyu araştırma şirketi Forsa'nın RTL ve ntv televizyonları için 2 bin 500 izleyici ile yaptığı ankete göre üçlü üçlü tartışmanın galibi SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz. Yüzde 36'lık kesim Scholz'u başarılı bulduğunu söylerken, yüzde 30 Baerbock'u, Yüzde 25'i ise Laschet'i başarılı bulduğunu ifade etti. İzleyicilere göre en sempatik aday yüzde 38'lik oranla SPD'nin adayı Scholz olurken, onu yüzde 37 ile Baerbock, yüzde 22 ile Laschet takip etti.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri, Bavyera Başbakanı Markus Söder ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "En başarılı ve zafer kazanan Armin Laschet'ti" ifadesine yer verdi.

Kamuoyu araştırma şirketi INSA'nın Bild gazetesi için yaptığı ankete göre Sosyal Demokrat Parti oy oranını artırmaya devam ediyor. Buna göre SPD bir önceki haftaya göre oy oranını yüzde 2 yüzde 24'e yükseltti. Hristiyan Birlik partilerinin oy oranı yüzde 21 olarak açıklandı. Bu oran INSA'nın şimdiye dek yaptığı araştırmalarda Hristiyan Birlik partilerinin aldığı en düşük oy oranı.

Yeşiller'in oy oranı yüzde 17, Hür Demokrat Parti'nin (FDP) yüzde 13, sağ popülist AfD'nin oş oranı yüzde 11, Sol Partinin oy oranı ise yüzde 6 olarak açıklandı.

Rtr, AFP, dpa / HT,JD

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