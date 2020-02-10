 Almanya′da üç camiye bomba ihbarı yapıldı | ALMANYA | DW | 12.02.2020

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ALMANYA

Almanya'da üç camiye bomba ihbarı yapıldı

Almanya'da elektronik postayla yollanan bomba ihbarları nedeniyle üç cami tahliye edildi. Aramalar sonucunda ihbarların asılsız olduğu anlaşıldı.

Essen | Polizeiaufgebot wegen Bombendrohung auf Moschee per E-Mail (DITIP)

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde üç cami bomba ihbarları nedeniyle tahliye edildi.

Dortmund polisinden alınan bilgiye göre Çarşamba öğleden sonra Essen, Unna ve Hagen kentlerindeki camilere tehdit içerikli elektronik postalar yollandı.

Bunun üzerine polis yerel saatle 15.50'den itibaren Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilerde bulunanları tahliye ederek, içeride patlayıcı madde aradı.

Hagen Emniyeti sözcüsü Tino Schaefer, Haspe beldesindeki Mühlenwert caddesinde bulunan Sultan Ahmet Camisi ve yakınındaki binaların boşaltıldığını açıkladı. Sözcü burada özel eğitimli köpeklerle arama yapıldığını belirtti.

"Almanya'daki Türk parazitlerden intikam alınacak"

Essen'de DİTİB'e bağlı camiye Çarşamba günü saat 15.08'de Kampfgruppe 18 (Savaş grubu 18) imzasıyla yollanan elektronik postada, şu ifadeler yer aldı:

"Saygıdeğer hanımlar ve beyler, bugün Almanya tarihine geçecek. Çünkü bugün Almanya'daki Türk parazitlerden intikam alınacak. Mutlaka, bizim bunu nasıl yapacağımızı soracaksınız. Cevap; bir bomba ile. Caminizde bugün şiddetli patlama olacak. Biz bugün 12.02.2020'de tam saat 17.00'da el yapımı, elektronik saat düzenekli ANNM tipi bombayı infilak ettireceğiz. Bombayı halihazırda camiye yerleştirmiş bulunuyoruz. Aramayı yapan hanımlara ve beylere bol şans diliyorum. Dostça selamlarımla."

Olayla ilgili soruşturma başlattıklarını belirten polis sözcüsü, "Etkilenen binaları tahliye ettik. Şimdiye kadar hiç kimse zarar görmedi" dedi.

Essen Polisi akşam saatlerinde Twitter'den yaptığı açıklamada aramaların sonuçlandığını ve ihbarların asılsız olduğunu duyurdu. Açıklamada, "soruşturmanın sürdürüldüğü" belirtildi.

"İhbar asılsız çıktı"

Sözcü ayrıca, camilerin çevresinde de güvenlik önlemleri alındığını belirterek, etrafta bulunanları olası bir tehlikeden korumak için böylesi bir tedbirin alındığını sözlerine ekledi.

DİTİB Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Bölge Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada camilere yollanan elektronik postaları derhal emniyet birimlerine aktardıklarını belirtti. Polisin cami ve çevrelerinde geniş güvenlik önlemi aldığını ve uzman ekiplerle arama yaptığını kaydeden Alptekin, aramalar neticesinde camilerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığını ve ihbarların asılsız olduğunun anlaşıldığını aktardı.

dpa/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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