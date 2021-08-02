 Almanya′da üçüncü doz aşı planlanıyor | Türkiye | DW | 02.08.2021

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Türkiye

Almanya'da üçüncü doz aşı planlanıyor

Almanya'da eyaletlerin sağlık bakanları belirli gruplara üçüncü doz aşı yapılması ve 12-17 yaş grubuna aşı imkanı sunulması kararı aldı. Aşılar isteğe bağlı olarak yapılacak.

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Almanya'da Eylül ayından itibaren bağışıklık sistemi zayıf olanlar için koronavirüse karşı üçüncü doz aşı uygulanması planlanıyor. Almanya'nın 16 eyaletinin sağlık bakanlarının Pazartesi günü yaptığı toplantıda alınan karara göre, önlem amaçlı olarak bağışıklık sistemi zayıf olanlara ve bakıma muhtaç kişilere tazeleme aşısı yapılması öngörülüyor.

Eyalet sağlık bakanlarının toplantısında ayrıca, 12 ile 17 yaş arası gruba aşı imkânı sunulması kararlaştırıldı. Bu yaş grubu için aşıların aşı merkezlerinin yanı sıra doktor muayenehanelerinde yapılması mümkün olacak. Bakanların toplantısında, tıpkı nüfusun geri kalanında olduğu gibi 12-17 yaş aralığındaki çocukların aşılanmasının da isteğe bağlı olması kararlaştırıldı. Bu yaş grubuna aşı yapılabilmesi için ebeveynlerin onayı gerekiyor. Bu yaş grubundaki 4,5 milyon çocuğun yüzde 10'u halihazırda aşı yapıldı.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, "İsteyen herkes yaz döneminde aşı olabilir. Bütün yaş grupları için yeterince aşı mevcut" açıklamasında bulundu.

Avrupa İlaçAjansı, BioNTech/Pfizer aşısını 12 yaşından büyükler için Mayıs ayında onaylamıştı. Almanya'da salgınla mücadelede yetkili kuruluş olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) bünyesindeki Daimi Aşı Komisyonu (Stiko) ise çocukların ve gençlerin ancak bir rahatsızlıkları olduğu takdirde ve Covid-19'u ağır geçirme riskleri varsa aşı olmalarını tavsiye etmişti. Bunu da henüz aşıya yönelik yeterli verinin bulunmamasıyla gerekçelendirmişti.

Alınan karar gereği, daha önce hangi aşıyı olmuş olurlarsa olsunlar, üçüncü doz için Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın aşıları kullanılacak.

Almanya'da, daha bulaşıcı olan Delta varyantının yayılması yeni kısıtlamaların gelebileceği endişelerini de beraberinde getiriyor. Eyalet yönetimleri, salgının dördüncü dalgasından korunmak için daha fazla kişiyi aşılamayı hedefliyor.

Halen Almanya'da nüfusun yüzde 52'sinden fazlası koronavirüse karşı aşılarını tamamlarken, yaklaşık yüzde 62'sine ise en az bir doz aşı yapıldı.

Reuters/DBN, JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

 

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