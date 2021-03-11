 Almanya’da üçüncü dalga uyarısı: ″Çok zorlu haftalar bizi bekliyor″ | ALMANYA | DW | 26.03.2021

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ALMANYA

Almanya’da üçüncü dalga uyarısı: "Çok zorlu haftalar bizi bekliyor"

Korona salgınında günlük vaka sayısının 100 bine çıkabileceği uyarısı, üçüncü dalganın şiddetlenmesi endişesini arttırdı. Seyahat yasağı gibi tedbirleri değerlendiren Alman hükümeti, önlemlere uyulması çağrısı yaptı.

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İngiltere mutasyonu nedeniyle Almanya’da günlük vaka sayısının gelecek ay 100 bine çıkabileceği uyarısı yapıldı. Seyahat yasağı gibi önlemler tartışılırken, hükümet vatandaşlara mesafe ve hijyen önlemlerine uyma çağrısı yaptı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, bugün düzenlediği basın toplantısında, vaka sayılarının büyük bir hızla artmakta olduğuna, gidişatın "tehlikeli" bir sürece evrilebileceğine dikkat çekti.

Paskalya tatilinde herkesin salgın tedbirlerine uymasının büyük önem taşıdığına işaret eden Spahn, virüsün hızlı yayılımının önüne geçilmemesi halinde Almanya’daki sağlık sisteminin Nisan ayı içersinde sınıra ulaşabileceği uyarısında bulundu.

"Lütfen evde kalın"

Almanya’nın salgın hastalıklarla mücadele kurumu olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler de Almanya halkına önlemlere uyma çağrısı yaptı.

Wieler, virüsün yayılımını önleyecek tedbirlere uyulmaması halinde Almanya’da bugün 21 bin 573 olan günlük vaka sayısının önümüzdeki günlerde günlük 100 bine çıkabileceğini söyledi.

RKI Başkanı Lothar Wieler ve Sağlık Bakanı Jens Spahn

RKI Başkanı Lothar Wieler ve Sağlık Bakanı Jens Spahn

Üçüncü dalganın ilk iki dalgadan daha kötü olacağını gösteren açık emareler olduğunu vurgulayan Wieler, Alman kamuoyuna "Lütfen evinizde kalın. Önümüzde çok zorlu haftalar var" sözleriye seslendi.

Seyahat yasağı inceleniyor

İngiltere mutasyonunun çok daha hızlı bulaştığına dikkat çeken Wieler, aynı zamanda daha ağır vakalara yol açtığını, hayatını kaybedenlerin oranın da artığını kaydetti.

Almanya’da RKI’nın verilerine göre bugüne kadar 75 bin 623 kişi hayatını Covid-19 nedeniyle kaybetti. Üçüncü dalganın daha şiddetli geçmesi Alman Hükümeti’nin alınan tedbirleri gözden geçirmesini de beraberinde getiriyor.

Hükümet, salgının kontrol altına alınması için yurtdışına seyahatlerin yasaklanmasının incelenmekte olduğunu açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, bugünkü olağan basın toplantısında, konuyla ilgili nasıl bir kararın alınacağını yakın bir gelecekte belirlemeyi hedeflediklerini söyledi. Seibert, açıklığa kavuşturulması gereken "zorlu hukuki sorular" bulunduğunu kaydetti.

Almanya, seyahatlere yasak getirmedi. Bununla birlikte RKI’nin riskli bölgeler listesinde yer alan ülkelere seyahat uyarısı yapan hükümet, zorunlu olmadıkça bu ülkelere, keyfi, tatil amaçlı seyahatler yapılmamasını istiyor.

Reuters, dpa, epd / DA, HT

©️ Deutsche Welle Türkçe

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