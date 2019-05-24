 Almanya′da öğrenciler çevre için eylemde | YAŞAM | DW | 21.06.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

YAŞAM

Almanya'da öğrenciler çevre için eylemde

Almanya'nın Aachen kentinde en geniş katılımlı Gelecek için Cumalar gösterisi düzenlendi. Onbinlerce genç iklim değişikliğine acil müdahalede bulunulmasını talep etti.

Aachen kentindeki gösteriye onbinlerce genç katıldı

Aachen kentindeki gösteriye onbinlerce genç katıldı

Almanya'da onbinlerce genç iklim değişikliğine acil müdahale talebiyle düzenlenen gösteriye katıldı. Almanya'nın Aachen şehrinde Gelecek için Cumalar (Friday for Future) adlı girişimin organize ettiği gösteriye, polisin verilerine göre en az 20 bin kişinin katıldığı belirtildi. Eylemin organizatörleri ise katılımın 40 bin seviyesinde olduğunu tahmin ediyor.

Kömürden vazgeçilmesini ve Paris İklim Anlaşması'na uyulmasını talep eden eylemciler "Sizin açgözlülüğünüz bizim geleceğimize mal oluyor", "İklim adaleti: hemen şimdi" ve "Eğer Dünya bir banka olsaydı, onu şimdiye kadar çoktan kurtarmış olurdunuz" ifadelerinin yazılı olduğu pankartlar taşıdı. Almanya'nın Freiburg şehrinden eyleme katılmak için gelen 17 yaşındaki Malika Scheller "Şu anda harekete geçmeliyiz: Aslında geç bile kaldık" dedi.

Deutschland | Klimademonstration Fridays for Future - Aachen

Gösteriye 15 ülkeden katılım oldu

Almanya'da şimdiye kadar gerçekleşen en kalabalık Gelecek için Cumalar protestosuna Hollanda, Belçika, Fransa ve İngiltere dahil 15 ülkeden katılım oldu. İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in "İklim için okul grevi" sloganıyla başlattığı protesto gösterileri kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştı. Thunberg, Ağustos 2018'den beri her Cuma okula gitmek yerine İsveç parlamentosunun önünde eylem yaparak, hükümeti iklimlerin korunması konusunda daha etkin bir tutum izlemesini talep ediyor.

Maden ocağına karşı eylem

Aachen'a 40 km mesafede bulunan Garzweiler maden ocağında da Cumartesi günü protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor. Eyleme 4 bin kişilik bir katılım olacağı öngörülüyor. Eylemciler 2038'e kadar açık kalması planlanan madenin derhal kapatılmasını talep ediyor.

dpa/MY,JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Genç iklim aktivisti Thunberg Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Dünya çapında öğrencilerin iklim değişikliğine karşı sokağa çıkmasına önayak olan 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg, Norveçli milletvekilleri tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. (14.03.2019)  

Milyonlarca kişi küresel iklim koruma eyleminde buluşuyor

Küresel İklim Grevi’nin ikincisi Cuma günü düzenlenecek. Çevreye duyarlı milyonlarca insan ve iklim koruma örgütü Avrupa Parlamentosu seçim sürecinde siyasetçilere baskıyı artırmayı hedefliyor. (24.05.2019)  

Küresel iklim grevine Türkiye’den destek

Dünya genelinde İsveçli Greta Thunberg’in çağrısıyla okul grevi yapan çocuklara Türkiye’den de destek vardı. (15.03.2019)  

Benzer içerik

Fridays for Future Demonstration

Milyonlarca kişi küresel iklim koruma eyleminde buluşuyor 24.05.2019

Küresel İklim Grevi’nin ikincisi Cuma günü düzenlenecek. Çevreye duyarlı milyonlarca insan ve iklim koruma örgütü Avrupa Parlamentosu seçim sürecinde siyasetçilere baskıyı artırmayı hedefliyor.

Türkei, Istanbul: Bürgermeister Ekrem Imamoglu hält Ansprache

FAZ: Erdoğan da 2002'de mağduriyetten yararlanmıştı 24.05.2019

İstanbul'da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri, YouTuber Rezo'nun Merkel'in partisini eleştiren videosu ve AP seçimleri Alman basınında öne çıkan yorum konuları.

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change

İklim raporunda küresel ısınma alarmı 08.10.2018

IPCC raporunda küresel ısınmanın 1,5 derecenin altında tutulması için derhal harekete geçilmesi çağrısı yapıldı. Raporda daha büyük bir ısınmanın ekolojik ve ekonomik bedelinin çok ağır olacağı uyarısı yapılıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Detuschland Kampf gegen Multiresistente Keime (picture-alliance/ZB/B. Wüstneck)

DSÖ: Antibiyotikler yanlış kullanılıyor

Dünya çapında bakterilerin antibiyotiklere karşı direnci giderek artıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre bunun en büyük nedenlerinden birisi antibiyotiklerin yanlış kullanılması.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

Tenis dünyasının en büyük starlarından Steffi Graf 50. yaşını kutluyor. Ünlü raketin zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  