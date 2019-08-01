 Almanya′da çoğunluk burka yasağından yana | ALMANYA | DW | 02.08.2019

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ALMANYA

Almanya'da çoğunluk burka yasağından yana

Almanya'da yapılan bir ankete göre vatandaşların çoğunluğu Hollanda'daki gibi bir burka yasağını destekliyor.

Niederlande Amsterdam | Hochsicherheitsgericht: Terrorprozess um die Hofstadgroep (picture-alliance/dpa/J. Vrijdag)

Almanya'da yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre vatandaşların büyük çoğunluğu burka yasağını destekliyor.

YouGov kamuoyu araştırma enstitüsü tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 54'ü burka yasağını "bütünüyle" desteklediğini söyledi. Yüzde 20'lik bir kesimse örtünme yasağını, kamu binalarında geçerli olması kaydıyla desteklediğini ifade etti.

Araştırmaya katılanların yüzde 12'si burka yasağına karşı olduğunu açıklarken, yüzde 14'lük bir kesim bu konuda kararsız olduğunu belirtti.

Hollanda'da yıllar süren tartışmaların ardından Perşembe günü "yüzü kapatan kıyafetlere yasak" getiren düzenleme yürürlüğe girmişti. Devlet dairelerinin yanı sıra hastane, okul ve toplu taşıma araçlarında burka ya da nikap (peçe) giymek, kar maskesi ya da motosiklet kaskı taşımak yasaklanmıştı.

Almanya'da örtünme yasağı kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi bu talebi sık sık gündeme getiriyor. Zaman zaman Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Birlik Partileri'nden (CDU/CSU) bu yönde sesler yükseliyor.

"Aşağılanmış bir kadın imgesini temsil ediyor"

Passauer Neue Presse gazetesine bir demeç veren Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Tarım Bakanı Julia Klöckner istisnasız bir burka yasağını savundu. "Tümüyle örtünme bir dini çeşitliliği değil aşağılanmış bir kadın imgesini temsil ediyor" diyen Klöckner, "Tümüyle örtünmeye izin vermek hoşgörüyle değil kadın ve kız çocuklarına karşı bir vurdumduymazlıkla ilgili" dedi.

"Konu sadece bir parça kumaş değil, bu şekilde ifade edilen bir cinsiyetin imgesi" diyen Klöckner, "Anayasamız açıktır, kadınlar ve erkekler eşit değerde ve eşit haklara sahiptir" ifadelerini kullandı.

Klöckner üç yıl önce burka yasağı için eyaletlerdeki CDU/CSU partili içişleri bakanlarının desteğini arkasına almış, ancak dönemin Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere (CDU) yasağa sıcak bakmamıştı.

Passauer Neue Presse gazetesine konuşan CDU/CSU Meclis Grup Başkanı Thorsten Frei da "Burka Almanya'ya ait değildir. Değerlerimiz ve insan kavrayışımıza aykırı" diye konuştu.

Anayasanın burkanın giyilmesini temelden yasaklamaya izin vermediğini de söyleyen Frei "Yasak Almanya'da ancak tekil durumlara göre değerlendirmeye alınabilir" dedi.

Almanya'da toptan bir örtünme yasağı anayasanın dini özgürlüklerle ilgili temel hükümleriyle çelişiyor. Bununla birlikte askerler ve hâkimler gibi bazı kamu görevlileri için örtünme yasağı bulunuyor.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht duruşmalara katılan tüm kişilere yüzlerini gizlememiş olma zorunluluğu getiren bir yasal düzenleme üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

epd / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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