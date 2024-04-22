Almanya'da Çin'e casusluk suçlamasıyla üç gözaltı

Almanya'da üç kişi, Çin adına casusluk yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin, askerî alanda kullanabileceği teknolojilerle ilgili Çin istihbaratına bilgi ilettiğinden şüpheleniliyor.

Almanya'da Çin adına casusluk yaptıkları şüphesiyle üç kişi gözaltına alındı. Federal Savcılık'tan yapılan açıklamada, üç Alman vatandaşının Haziran 2022 öncesinde henüz kesin olarak bilinmeyen bir dönem Çin istihbaratı için çalıştığı konusunda ciddi şüphe bulunduğu bildirildi. Söz konusu kişiler, dış ticaret yasasını da ihlal etmekle suçlanıyor.

Düsseldorf ve Bad Homburg'daki hakimliklerce çıkarılan yakalama kararıyla gözaltına alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde de arama yapıldığı kaydedildi.

Gözaltına alınan kişilerden birinin Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) adı altında faaliyet gösteren Çin istihbaratının Çin'deki bir elemanı için çalıştığı iddia ediliyor. Söz konusu kişi, Çin'deki istihbarat görevlisine, askerî olarak da kullanılabilen yeni teknolojiler konusunda bilgiler iletmekle suçlanıyor. Bağlantının Düsseldorf kentinde yaşayan bir çift tarafından sağlandığı, bu çiftin aynı zamanda sahip oldukları şirket yoluyla Çin'e bilim transferi için bir Alman üniversitesiyle bir iş birliği anlaşması imzaladıkları belirtildi.

Savaş gemilerinde kullanılan teknoloji

Makine parçalarında kullanılan teknolojide gelinen son durumla ilgili bir Çin firması için araştırma yaptırıldığı, bu parçaların, savaş gemilerinde de kullanılabilen güçlü gemi motorları yapımında önemli olduğu kaydedildi. Projenin finansmanının Çin resmi makamlarınca üstlenildiği, şüphelilerin gözaltına alındıkları sırada, Çin'in deniz kuvvetlerinde yararlanabileceği başka araştırma projeleriyle ilgili görüşmeler de yürüttükleri belirtildi.

Federal Başsavcılık, ayrıca özel lazerlerin izinsiz bir şekilde para karşılığı Çin istihbaratına sevk edildiğini de iddia etti. Hem askerî hem sivil alanda kullanılabilen "çifte kullanımlı" ürünlerin sevkiyatı AB'de özel izne tabi. Savcılık, gözaltıların büyük ölçüde, Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Dairesinin elindeki bilgilere dayandığını bildirdi.

Geçen hafta da Bavyera eyaletinde iki Rus kökenli Alman vatandaşı, Ukrayna savaşıyla bağlantılı casusluk şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Almanya'da güvenlik makamları, Rusya ve Çin'den artan casusluk girişimleri konusunda aylardır uyarıda bulunuyor.

rtr / BK,ET

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