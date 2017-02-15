 Almanya′da çevre örgütleri otomotiv şirketlerine dava açıyor | Almanya | DW | 03.09.2021

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Almanya

Almanya'da çevre örgütleri otomotiv şirketlerine dava açıyor

Almanya’da çevre kuruluşları iklim değişikliğine yönelik politikalarını değiştirmezlerse Volkswagen, BMW, Daimler ve enerji şirketi Wintershall Dea’ye karşı yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

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Almanya'da çevre örgütleri Greenpeace ve Alman Çevre Yardım Kuruluşu (DUH) iklim değişikliğine yönelik politikalarını değiştirmezlerse Volkswagen, BMW, Daimler ve doğal gaz ve petrol şirketi Wintershall Dea'ye karşı yasal yollara başvuracak.

Almanya'daki davaların geçen yıl Hollanda'da Shell şirketine karşı açılan ve şirketin iklim değişikliğine karşı eyleme geçmemesi sonucu vatandaşlara karşı olan görevini yerine getirmekte başarısız olduğuna dayanan davayı model alacağı belirtiliyor. Mahkeme Shell şirketinin karbon salınımını 2030 yılına kadar 2019 düzeyinden  yüzde 45 oranında azaltmasına hükmetmişti.

Deutsche Umwelthilfe e.V. in Berlin

Alman Çevre Yardım Kuruluşu (DUH)

Davaların sağlık, özgürlük hakkı ve malını korumayı ihlal konularında açılabileceği değerlendiriliyor. İddiaların Federal Anayasa Mahkemesi'nin Alman hükümetin daha sıkı tedbirler almasına neden olan iklim koruma kararını dayanak alması bekleniyor.

Çevre örgütlerinin talepleri

Greenpeace ve DUH otomotiv şirketlerinin içten yanmalı motor üretimini 2030 yılına kadar sonlandırmasını ve Wintershall Dea'nın 2026 yılına kadar yeni petrol ve gaz sahasında arama yapmamasını talep ediyor. AB Temmuz ayında içten yanmalı motor üretiminin 2035 yılına kadar sonlandırmasını önerisini gündeme getirmişti.

Çevre kuruluşları bunun Paris İklim Anlaşması'ndaki hedeflere ulaşmak konusunda gerekli olduğunu savunuyor.

Şirketlere taleplerini değerlendirmeleri için birkaç hafta süre veren çevre örgütleri şirketlerden olumlu yanıt almadıkları taktirde Alman mahkemelerine dava başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Daimler talepleri kabul etmedi

Daimler ve BMW Paris anlaşması hedeflerine bağlı oldukları belirtildi. Ancak Daimlerden yapılan açıklama çevre örgütlerinin kabul edilmediği belirtildi.

Daimler açılamasında grubun taleplerinin "temelsiz" olduğu belirtilerek, "Bir dava konusu olduğu taktirde kendimizi savunmak için bütün yasal yollara başvuracağız" denildi.

Wintershall Dea ve Volkswagen'dan konu ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Rtr, AP / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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