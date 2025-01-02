Almanya'da çalışanların sayısında yeni rekor

Ekonomisi önemli bir sınav veren Almanya'da istihdama katılanların sayısında yeni bir rekor kırıldı. Artışın hizmet sektörü kaynaklı olduğu belirtilirken, diğer sektörleri bekleyen felaket senaryolarına dikkat çekiliyor.

Alman ekonomisindeki olumsuz tablonun devam etmesine rağmen geçen yıl ülkede istihdama katılanların sayısının rekor seviyeye ulaştığı belirtildi. Federal İstatistik Dairesi'nin Perşembe günü açıkladığı ön hesaplamalara göre, 2024'te ortalama 46 milyon 100 bin kişi istihdam edildi. Kurumun açıklamasında, "1990'da iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana istihdam edilen kişi sayısında en yüksek rakama ulaşıldığı" belirtildi.

Böylece 2023'te ulaşılan rekorun da kırıldığı ve 72 bin kişinin daha istihdama katıldığı belirtildi. Uzmanlar, koronavirüs pandemisinin patlak verdiği 2020 yılı hariç 2006'dan bu yana bu sayıda istikrarlı bir artış olduğunu, ancak bu artışın 2022 yılının ortasından itibaren ivme kaybettiğini belirtti.

İstihdam edilen kişi sayısındaki artışın nedeninin yerli nüfusun istihdama katılım oranının artmasının yanı sıra yabancı işgücünün ülkeye göçü olduğunu kaydedildi. Federal İstatistik Dairesi, bu ivme verici faktörlerin yaşanan demografik değişim ve "baby boomer " olarak bilinen doğum oranı yüksek kuşağın emekliliği sonucu karşı karşıya kalınan olumsuz etkiyi hafifletmeye hizmet ettiğini vurguladı.

Yeni yılda birçok sektörde istihdam kaybı bekleniyor

2024'te istihdamdaki artışta en önemli payın, çalışanların dörtte üçünün istihdam edildiği hizmet sektörüne ait olduğu belirtildi. Geçen yıl bu sektörde çalışanların sayısının yüzde 0,4'lük bir artışla 35 milyon 800 bine çıktığı kaydedildi. Buna karşılık imalat ve inşaat sektörlerinde ise istihdam kaybı yaşandı.

Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisinde ekonomik durgunluğun yeni yılda da devam edeceği öngörülürken iyimser bir senaryo beklenmiyor. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW Köln) anketine göre, 25 ticaret odası, sektörlerinde istihdam kaybı beklediğini belirtirken, yalnızca 7 dernek, istihdam artışına gidileceğini öngörüyor. Ankete göre, özellikle demir ve çelik, makine mühendisliği ve inşaat sektöründe daha az istihdam olacağı tahmin edilirken, ilaç sanayi, havacılık ve uzay sanayisi ile yatırım sektörlerinde ise daha fazla kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

Reuters, dpa/SÖ,TY