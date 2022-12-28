Almanya'da çalışan emeklilerin sayısı artıyor

Almanya'da hükümetin verilerine göre 67 yaş ve üzerindekiler arasında çalışanların sayısı 1 milyonu geçti. Çoğu yaşlılıkta yoksulluk ve düşük emekli maaşları nedeniyle çalışmak zorunda kalıyor.

Almanya'da emeklilik yaşı gelmesine rağmen çalışanların sayısı artıyor. Alman Yazı İşleri Ağı'na (RND) bağlı gazetelerin Sol Parti'nin soru önergesine hükümetin verdiği yanıta dayandırdığı haberinde, ülkede 1 milyon 66 bin 895 çalışanın 67 yaş ve üzerinde olduğu belirtildi. Bu sayının geçen yıla göre yaklaşık 15 bin, 2015 yılına kıyasla yaklaşık 200 bin fazla olduğu kaydedildi.

Almanya'da emeklilik yaşı olan 67 ve üzerinde olanların çoğu büro, temizlik, depo, posta işlerinde çalışıyor veya bina bakım teknisyenliği yapıyor.

Hükümetin verdiği yanıta göre, yaklaşık 400 bin çalışan 70, 138 bin civarında çalışan ise 75 yaşın üzerinde. 85 yaş ve üzerindeki çalışanların sayısı ise 13 binden fazla. 85 yaş üstü gruptan 446'sının halen şoför olarak çalıştığı belirtiliyor.

Yaşlılıkta yoksulluk ve düşük emekli maaşları

Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, soru önergesine verilen yanıtı "Yaşlılıkta yoksulluk ve düşük emekli maaşları insanların çalışma hayatına geri dönmesine neden oluyor" sözleriyle değerlendirdi. Bartsch, çoğu için bunun gönüllü bir karar olmadığını, emekli maaşının ay sonunda yetmemesi üzerine insanların emeklilik yaşında çalıştığını ifade etti.

Almanya'da kaydedilen rekor düzeydeki enflasyon nedeniyle emeklilik reformu yapılması gerektiğini vurgulayan Bartsch, emekli maaşlarının yüzde 53 düzeyinde artırılmasını ve bin 200 euro asgari emeklilik maaşı uygulaması başlatılmasını talep etti. Bartsch, milletvekilleri, kamu çalışanları gibi kesimlerin de emeklilik sigortasına katkı sağlayacağı bir sisteme geçilmesi önerisini dile getirdi. Almanya'da kamu sektöründe memur olarak çalışanlar emeklilik primi ödemiyor.

epd, DW/JD, BK