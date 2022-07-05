Almanya'da yenilenebilir enerjiler yaygınlaştırılıyor

Koalisyon partilerinin uzlaştığı tasarıya göre, her eyaletin topraklarının yüzde 2'sini rüzgar enerjisi üretimi için ayırması, 2030'a kadar elektriğin yüzde 80'inin yenilenebilir enerjilerden elde edilmesi öngörülüyor.

Almanya'da federal koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasını öngören tasarı üzerinde uzlaşma sağladı.

Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck tarafından sunulan tasarı, daha önce kabine tarafından kabul edilmesinin ardından Alman meclisi genel kurulunun da gündemine gelmiş, ancak FDP tasarıda bazı değişiklikler yapılmasını talep etmişti.

SPD Grup Başkan Vekili Matthias Miersch, üzerinde uzlaşma sağlanan tasarıya göre her eyaletin topraklarının yüzde 2'sini rüzgar enerjisi üretimine ayıracak olmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Miersch bu planı, "Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasının öncelikli bir konu olduğunu göstermesi açısından önemli bir sinyal" olarak değerlendirdi.

Hedef 2030'a dek yüzde 80

Tasarıda yenilenebilir enerjiler için izin alma sürecinin de hızlandırılması öngörülüyor. Yeşiller Grup Başkan Vekili Julia Verlinden, 2030 yılına kadar elektriğin yüzde 80'inin yenilenebilir enerjilerden elde edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Güneş enerjisinin destekleneceğini ve rüzgar türbinleri için gereken alanın sağlanacağını ifade eden Verlinden, daha önceki dönemde iktidarda olan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerine işaret ederek, "Yıllardır Hristiyan Birlik'in engellemelerinin ardından yenilenebilir enerjiler için şimdi yolu açıyoruz" şeklinde konuştu.

Almanya'da rüzgar enerjisinin yaygınlaştırılması, rüzgar türbinleri için sunulan alanın yetersiz olması ve uzun süren planlama ve izin süreçleri nedeniyle sekteye uğramıştı.

Sağlanan uzlaşmaya göre Yenilenebilir Enerji Yasası çerçevesinde iklim dostu enerjilerin finansmanı için alınan vergi tamamen kaldırıldı. FDP Grup Başkan Vekili Lukas Köhler, "Bu adımla yenilenebilir enerjilerin finansmanının elektrik faturası üzerinden sağlanması sonunda tarih oldu" dedi. Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre, tasarının ilk halinde metinde yer alan 2035 yılına kadar iklim nötr elektrik sistemine ulaşma hedefi de FDP'nin talebi üzerine tasarıdan çıkartıldı.

Reuters,dpa / JD,ET