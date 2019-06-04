 Almanya yabancı iş gücüne kapıları açıyor | ALMANYA | DW | 04.06.2019

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ALMANYA

Almanya yabancı iş gücüne kapıları açıyor

Almanya'da hükümetin üzerinde uzlaştığı nitelikli iş gücü yasasına, partilerin meclis grupları da destek verdi. Cuma günü mecliste oylanacak düzenleme neleri içeriyor? Kimler yararlanabilecek?

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Yasanın yürürlüğe girmesiyle kalifiye ve çalışma sözleşmesine sahip kişiler Almanya’da çalışma fırsatı bulacak. Yasa Cuma günü Federal Meclis'te oylanacak.

Yeni düzenlemenin amacı Almanya'nın ihtiyacı olan kalifiye iş gücünü ülkeye çekerken bunun AB'ye üye olmayan ülkelerdeki iş gücünün ülkeye gelip çalışabilmesi için uygun zemini yaratabilmek. Özellikle yüksek öğrenim görmüş, yetişmiş iş gücünün Alman ekonomisine kazandırılması amaçlanıyor.

Kimler yetişmiş iş gücü sayılıyor?

Yasaya göre, AB dışında kalan üçüncü ülkelerden Almanya'ya çalışmak için gelecek yetişmiş iş gücü,

"1- geldikleri ülkelerde mesleki eğitim diploması almış ya da mesleki eğitim diplomasına denk bir mesleki yeterliliği bulunan ya da,

2- Alman üniversitelerinden mezun, onaylanmış yabancı bir yüksek öğretim kurumu ya da Alman yüksek öğretim diplomasına denk bir yabancı yüksek öğretim diplomasına sahip olanlar" olarak tanımlanıyor. 

Yasa vasıfsız iş gücünün ülkeye girişinin kolaylaştırılmasını kapsamıyor. Bu yüzden çalışmak üzere Almanya'ya gelmek için başvuru yapanların diplomalarının ülkeye girmeden önce Alman makamlarına denkliğini yaptırmaları gerekiyor. Bu konuda tek istisna beş yıl boyunca alanında tecrübe sahibi bilişim uzmanlarına tanınıyor. Bu özelliklere sahip bilgisayar ve yazılım uzmanlarının Alman İş Kurumu'nun yeterlilik belirlemeyi de içeren kontrol ve iş yerleştirme sürecine tabi tutulması öngörülüyor.

Şimdiye kadar üçüncü ülkelerden Almanya'daki açık bir pozisyona yerleştirilmesi öncesinde o pozisyonun yurtiçi yada Avrupa içinden doldurulup doldurulamayacağının belirlenmesi şartı aranıyordu. Ancak yeni düzenleme bu şartı ortadan kaldırıyor. Bu belirleme süreci mesleki eğitimlere giriş başvurularında devam edecek. 

Arşiv: Alman Federal Meclis ve Temsilciler Meclisi toplantısı

Arşiv: Alman Federal Meclis ve Temsilciler Meclisi toplantısı

Almanya'da iş bulma ve eğitim başvurusu süreci

Almanya'ya mesleki eğitim, iş arama ya da çalışma vizesine başvurusunda bulunanlardan Almanya'da bulunduğu süre içerisinde kendi geçimini ya da varsa beraberindeki aile üyelerinin geçimini sağlayacağını garanti etmesi isteniyor.

Düzenleme ne zaman uygulamaya girecek?

Alman hükümetinin 19 Aralık 2018'deki ilgili kararının ardından düzenlemenin Federal Meclis ve Eyalet  Temsilciler Meclisi'nin onayından geçmesi gerekiyor. Yasanın onaylanmasından altı ay sonra öngörülen uygulamaya geçilmesi planlanıyor. Bunun da en erken 2020 yılının başına denk geleceği belirtiliyor.

Meltem Karagöz

© Deutsche Welle Türkçe

Yeni yasayla ilgili detaylı bilgiye İçişleri Bakanlığı'nın sayfasından ulaşabilirsiniz. (Almanca)

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