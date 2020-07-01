Almanya: Yücel kararı tamamen yanlış bir mesaj

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, gazeteci Deniz Yücel’in Türkiye’de görülen davasında 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi. Maas açıklamasında, "Bugün Deniz Yücel hakkındaki karar, tamamen yanlış bir mesaj vermektedir ve yeni soruşturma süreçleriyle ilgili açıklama benim için hiçbir şekilde anlaşılır değildir'' ifadelerini kullandı.

Açıklamada, bu kararın Ankara'yla Berlin arasında basın ve ifade özgürlüğünün korunmasına ilişkin muazzam farklılıkları ortaya koyduğu da belirtilerek, ‘’Bu gelişme, Türkiye’de hukuk devleti ilkelerinin uygulanmasına ilişkin güvenin tesisine de katkı sağlamamaktadır'' denildi.

Çok sayıda Alman vatandaşının hala Türkiye'de tutuklu bulunduğuna da dikkat çeken Maas, bu vakaların birçoğunda yöneltilen suçlamaların da net ve anlaşılır olmadığının altını çizdi. Açıklamada, "Bu vakaların tamamının çözülmesini istiyoruz. Bunun aksi, Türkiye'nin hem bizimle hem de bir bütün olarak Avrupa Birliği'yle ilişkilerinin normalleşmesine engel teşkil edecektir" denildi.

Gazeteciler ve siyasilerden tepki

Yücel hakkındaki karara, diğer Alman siyasilerden ve gazeteci örgütlerinden de tepki geldi. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Almanya temsilcisi Christian Mihr, "Deniz Yücel masumdur ve bir gazeteci olarak işini yapmıştır’’ şeklinde konuştu. Mihr, kararın Türkiye’de adaletin ne derece kutuplaşmış ve keyfi bir hale geldiğinin göstergesi olduğunu savundu.

Yeşiller partili Claudia Roth ve Cem Özdemir'den de karara tepki geldi. İki milletvekili, mahkemenin hükmünü ''Türkiye'de basın özgürlüğüne ve insan haklarına karşı bir karar'' olarak niteledi.

Karara Twitter üzerinden de tepki gösteren Özdemir, attığı tweette, Deniz Yücel hakkında verilen hükmün ‘'gülünç'' olduğunu ifade etti. Özdemir kararı, ‘'Erdoğan'ın basın özgürlüğüne bir başka saldırısı'' olarak nitelendirerek, ‘'Erdoğan, bir korku atmosferi yaratmak istiyor. Bizim görevimiz ise cesaretlendirmektir'' diye yazdı.

Hıristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) dış politika sözcüsü Norbert Röttgen de "Die Welt" gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye, ortak demokratik değerlere sırtını dönmektedir'' yorumunu yaptı.

Tepkisini sosyal medyadan dile getirilenler arasında Yücel'in tutuklandığı dönemde Almanya Dışişleri Bakanı olan Sigmar Gabriel de vardı. Gabriel, attığı tweette, "Bugün, o zamanlar Deniz Yücel'i Türkiye'deki cezaevinden çıkartıp Almanya'ya geri getirebildiğimiz için daha da sevinçliyim. O dönemde yardımcı olan herkese teşekkürler’’ diye yazdı.

Die Welt gazetesinin Türkiye eski muhabiri Yücel hakkındaki davada, bugün "terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası kararı çıkmıştı.

Yücel, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak'' ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek'' suçlarından ise beraat etmişti.

Gazeteci Yücel, yazdığı bir makale nedeniyle 14 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alınmış ve 27 Şubat'ta tutuklanmıştı. Deniz Yücel'in tutukluluğu Türk-Alman ilişkilerinde gerilime yol açmıştı. Yücel, Almanya'nın diplomatik girişimleri sonucu 16 Şubat 2018'de tahliye edildikten sonra Almanya’ya dönmüştü.

DW,dpa / SÖ, BK

© Deutsche Welle Türkçe