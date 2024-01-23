Almanya Vietnam'da nitelikli iş gücü arayışında

Nitelikli iş gücü açığını kapatmak için çeşitli ülkelerle görüşen Almanya, bu sefer Vietnam ile iş birliğine gidiyor. Varılan anlaşmayla Vietnamlı kalifiye iş gücünün Almanya'ya yönlendirilmesi hedefleniyor.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, giderek büyüyen nitelikli iş gücü açığını kapatabilmek için Brezilya, Hindistan, Kenya, Tunus gibi ülkelerin ardından bu sefer de Vietnam'la iş birliği arayışında.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Vietnam gezisine Çalışma Bakanı Hubertus Heil ile iş dünyasından kalabalık bir heyet eşlik etti. İki ülke çalışma bakanları, Vietnamlı kalifiye iş gücünün Almanya'ya yönlendirilmesinde iş birliğinin güçlendirilmesi için bir anlaşmaya imza attı.

Alman Bakan Heil, imza töreninde yaptığı konuşmada, Vietnamlı nitelikli iş gücünün Almanya'ya gelişi önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasını ve Almanya'ya gelen kişilere adil muamelenin sağlanmasını hedeflediklerini belirtti. Almanya'daki hukuki durum ve imkanlar konusunda nitelikli iş gücünün bilgilendirilmesinin önemine de dikkat çeken Heil, "Bunun, gerçekten verimli bir iş birliğinin başlangıcı olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Alman hükümetinin çıkardığı nitelikli iş gücü göçünü teşvik eden yeni yasa ile hukuki çerçevenin oluşturulduğunu belirten Heil, "Şimdi ise uygulama zamanı" dedi.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre Almanya'da 2022 yılı itibarıyla Vietnam kökenli yaklaşık 207 bin kişi yaşıyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de Vietnamlı mevkidaşı Vo Van Thuong ile görüşmesi sonrasında konunun önemine işaret ederek "Almanya'da nitelikli iş gücüne büyük ihtiyacımız var. Vietnam'ın bu alanda Almanya ile iş birliğine hazır olması bizi sevindiriyor" dedi. Steinmeier görüşme öncesinde Vietnam'da Almanca eğitimi veren Goethe Enstitüsünü ziyaret ederek yüksek öğrenim mezunu genç Vietnamlıların dil eğitimi konusunda bilgi almıştı.

dpa/BK,TY

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