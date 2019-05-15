Almanya ve Hollanda Irak'taki askeri eğitimlerini askıya aldı

ABD'nin acil görevi olmayan personelinin Irak'tan ayrılması talimatının ardından Almanya ve Hollanda'dan Irak'a ilişkin açıklamalar geldi. Almanya ve Hollanda, ABD ve İran arasında yükselen tansiyon nedeniyle Iraklı güvenlik güçlerine verdiği eğitimleri askıya aldı.

Alman Savunma Bakanlığı Sözcüsü Çarşamba günü Berlin'de yaptığı açıklamada ABD ve İran arasında artan gerilim gerekçesiyle "Hafta başından beri eğitim görevinin durdurulduğunu" belirtti. Askıya almanın kalıcı olmadığının altını çizen sözcü "İlerleyen günlerde duruma göre eğitimin tekrar başlayabileceğini" söyledi. Sözcü "Somut bir tehdit almadıklarını" da sözlerine ekledi.

Alman haber ajansı dpa’nın Berlin’deki güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, karar IŞİD karşıtı koalisyona dahil olan diğer devletlerle birlikte hafta başında alındı. Alman ordusundan bir sözcü de “Bölgede güvenliğe ilişkin durumun kötüleşmesi” nedeniyle söz konusu kararın alındığını belirtti.

Almanya, Suriye ve Irak'ta terör örgütü IŞİD ile mücadele için ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyona 2015 yılından bu yana destek veriyor. Alman ordusunun Irak'ta yaklaşık 160 askeri bulunuyor. Bu askerlerden 60’ı Bağdat yakınlarında ve 100 kadarı da Erbil’de görev yapıyor. Irak’ta konuşlandırılan Alman askerleri, Irak silahlı kuvvetlerine eğitim veriyor.

ANF haber ajansının Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde eğitim misyonunun Irak'taki "tehditler" nedeniyle askıya alındığı bildirildi.

Fransa askeri eğitime devam edecek

IŞİD'e karşı koalisyonda yer alan Fransa ise Irak'taki askeri eğitim misyonuna devam etme kararı aldı. Fransız Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "Şu anda Fransız ordusunun Irak'taki askeri eğitimlerini askıya almaya ilişkin bir planı bulunmamaktadır" dedi.

Savunma bakanlığından ismini vermek istemeyen bir yetkili "Fransa'nın angajmanında bir değişiklik olmayacaktır" ifadesini kullandı.

Fransa'nın Irak'ta 300 askeri personeli bulunuyor.

İran destekli saldırı olacağı iddiası

ABD Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü acil görevi olmayan personeline Irak'taki Amerikan diplomatik temsilciliklerinden ayrılması için talimat vermişti.

Karar, ABD Merkez Komutanlığı’nın Irak ve Suriye’de İran destekli potansiyel saldırı olacağı yönünde duyumlar olduğunu açıklaması sonrasında alındı.

ABD-İran arasında gerginlik

ABD'nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ve İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koymasının ardından iki ülke arasındaki tansiyon yükseldi. ABD, son dönemde Ortadoğu'ya gönderdiği savaş gemileri ve bombardıman uçaklarıyla bölgedeki deniz ve hava kuvvetlerini de güçlendirmişti.

New York Times gazetesinde yayınlan bir haberde Beyaz Saray'ın İran'ın Amerikan güçlerine saldırması ya da nükleer silah çalışmalarını yoğunlaştırması hâlinde Ortadoğu'ya 120 bin asker göndermeye yönelik bir planı değerlendirdiğini öne sürmüştü. Ancak haber ABD Başkanı Donald Trump tarafından yalanlanmıştı. Salı günü Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaptığı açıklamada İran'la gerginliğe değinmişABD'nin İran ile savaş peşinde olmadığını açıklamıştı.

dpa,AFP/MY,JD

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