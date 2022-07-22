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Hamburger SV takımının yıldızı Uwe Seeler, çıktığı son maçın ardından kramponlarını asıyor - (1972)
Uwe Seeler futbol kariyerini 1972 yılında sonlandırmıştıFotoğraf: WEREK/imago images
FutbolAlmanya

Almanya Uwe Seeler'in yasını tutuyor

40 dakika önce

Almanya, ülke tarihinin en büyük futbolcularından biri olan eski milli oyuncu Uwe Seeler'in yasını tutuyor. Hamburg'da bayraklar yarıya indirildi. Başbakan Scholz'dan Beckenbauer'e kadar birçok isim taziyede bulundu.

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Alman milli takımının onursal kaptanlarından Uwe Seeler'in ölümü, Almanya'yı hüzne boğdu. 85 yaşında hayata gözlerini yuman Seeler'in vefatı nedeniyle Hamburg'da bayraklar yarıya indirildi.

Seeler, futbol hayatının tamamını Hamburger SV'de geçirmişti.

Geçmişte Hamburg Belediye Başkanı olarak da görev yapan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın Seeler'in yasını tuttuğunu belirtti. Scholz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Seeler'in hem bir "futbol efsanesi" hem de birçok insan için bir "rol model" olduğunu belirtti:

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de yayımladığı taziye mesajında, Seeler'in "unutulmaz maçlar yaşattığını" ve "eşsiz goller attığını" ifade etti.

Mütevazı karakterine vurgu yaptığı eski milli futbolcunun her zaman "ayakları yere basan" bir insan olduğunu söyleyen Steinmeier, "Tüm şöhret ve popülaritesine rağmen kendine sadık kaldı. En tepeye sadece o yol yalnız yürünmediğinde çıkılabileceğini asla unutmadı" dedi.

Alman milli takımının bir diğer onursal kaptanı Franz Beckenbauer ise Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Uwe gibi mükemmel bir insanın bir eşi daha olamaz. O benim en eski ve en iyi dostumdu" dedi. 1966 ve 1970 Dünya Kupaları'nda Seeler ile birlikte Alman Milli Takımı'nda oynayan Beckenbauer, "Çok genç yaşta milli takıma gittiğimde beni her zaman destekledi; hayatı boyunca herkesi desteklediği gibi" dedi.

1965 yılında oynanan İsveç-Almanya maçını Almanya 2-1 kazanmış, Almanların ikinci golünü 54. dakikada Uwe Seeler bu şutla kaydetmişti
1965 yılında oynanan İsveç-Almanya maçını Almanya 2-1 kazanmış, Almanların ikinci golünü 54. dakikada Uwe Seeler bu şutla kaydetmiştiFotoğraf: Sven Simon/picture alliance

FIFA Başkanı Gianni Infantino da Seeler için "Alman futbolunun gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri. Performans ve rekorları asla unutulmayacak" ifadesini kullandı.

Stada ismi verilebilir

Hamburger SV'nin maçlarını oynadığı stadın isim haklarını elinde bulunduran iş insanı Klaus-Michael Kühne, stadyuma Seeler'in adının verilmesi gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz yıllarda stada geleneksel adı olan Volksparkstadion'un verilmesini sağlayan Kühne, "Volksparkstadion'un adını Uwe Seeler Stadyumu olarak değiştirmek isterseniz, ben bu konuda tam destek veririm" dedi.

Uwe Seeler kariyerinde üçüncü kez Almanya'da yılın futbolcusu kupasını kaldırıyor - (22.08.1970)
Uwe Seeler kariyerinde üçüncü kez Almanya'da yılın futbolcusu kupasını kaldırıyor - (22.08.1970)Fotoğraf: Metelmann/Kicker/imago

Hamburger Abendblatt gazetesine demeç veren Kühne, "Bir Hamburg idolü ve abidesi olarak HSV stadyumuna isminin verilmesini tamamen hak ediyor" diye konuştu.

Seeler, 1972 yılında sonlandırdığı futbol kariyeri boyunca sadece Hamburger SV'de forma giydi. Hamburg kulübünde oynadığı 19 yılda çıktığı 476 maçta 404 gol attı. 1961'de İtalya'nın Inter Milan kulübünden aldığı astronomik transfer teklifini Hamburg dışında bir takımda oynamak istemediği için geri çevirdi.

Futbolu bıraktan sonra 1978'de 41 yaşındayken sadece bir maçlığına formasını giydiği İrlanda ekibi Cork Celtic için sahaya çıktığı karşılaşmada da iki kez fileleri havalandırdı.

Hamburg ile 1960'da lig şampiyonluğuna ulaşırken Bundesliga'nın açılış sezonu olan 1963-1964 sezonunda gol kralı oldu. Seeler, 1995-1998 yılları arasında da Hamburger SV'nin kulüp başkanlığını yaptı.

Hamburger SV takımının golcüsü Uwe Seeler'in Werder Bremen'e karşı rövaşata hareketi
Seeler attığı estetik gollerle tanınıyorduFotoğraf: Sven Simon/imago

Kendi döneminin en iyi golcülerinden biri olarak görülen Seeler'in kariyerinde hiçbir uluslararası kupa bulunmuyor. Batı Almanya'nın 1966 Dünya Kupası Finali'nde İngiltere'ye, Hamburger SV'nin de 1968 Kupa Galipleri Kupası Finali'nde AC Milan'a yenildiği maçlar, ünlü futbolcunun uluslararası şampiyonluklara en fazla yaklaştığı anlar oldu.

Ancak milli formayla 72 maçta 43 gol atan ve dört Dünya Kupası'nda da skor tabelasını değiştirmeyi başaran Seeler, futbol tarihinde Pele, Cristiano Ronaldo ve Miroslav Klose'yle birlikte bu performansı gösterebilen dört oyuncudan biri.

 

DW,dpa / CÖ,ET

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