Almanya Ukrayna'ya Leopard tankı yollayacak

Alman Hükümeti Ukrayna'ya Leopard 2 tankları sevk edileceğini açıkladı. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Olaf Scholz'un Çarşamba günü düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da artıracağı vurgusunda bulunduğunu belirterek, Federal Hükümet'in Ukrayna silahlı kuvvetlerine Leopard 2 ana muharebe tankları sevkiyatına karar verdiğini kaydetti.

Başbakan Scholz da, Almanya'nın söz konusu kararı Avrupa'da başta olmak üzere uluslararası ortaklarıyla gerçekleştirilen yoğun istişareler sonucunda aldığına vurgu yaparak, "Bu karar, Ukrayna'yı elimizden gelen en iyi şekilde destekleme yönündeki bilinen çizgimizi izlemektedir. Uluslararası alanda yakın bir koordinasyon ve uyum içerisinde hareket ediyoruz" dedi.

İlk aşamada 14 tank yollanacak

Almanya'nın Ukrayna'ya iki tank taburu için öngörülen Leopard 2 tipi tankları ivedilikle sevk edeceği belirtildi.

İlk aşamada Federal Ordu (Bundeswehr) envanterinde bulunan 14 adet Leopard 2 A6 tankının sevkiyatı gerçekleştirilecek.

Almanya'nın birlikte hareket ettiği diğer Avrupa ülkeleri de kendi ordularının envanterinde kayıtlı olan Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya yollayacak.

Tankları kullanacak Ukraynalı mürettebatın eğitimine Almanya'da hızlı bir şekilde başlanacak. Eğitim lojistik, mühimmat ve sistemlerin bakımını da içerecek. Almanya, Ukrayna'ya Leopard-2 tankları yollayacak ülkelere sevkiyat için gerekli olan izinleri de verecek.

Serap Güler Fotoğraf: DW/T. Yildirim

"Kara gücü ve savaş uçakları gönderilmesi söz konusu değil"

Başbakan Olaf Scholz, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ukrayna'nın eski Almanya Büyükelçisi Andriy Melnik'in, Almanya'dan savaş uçağı, savaş gemisi ve denizaltı talebine ise net bir dille karşı çıktı. "Savaş uçakları göndermemizin söz konusu olmadığını çok önce ve çok açık bir dille ifade etmiştim" diyen Scholz, Ukrayna'ya kara gücü askerleri gönderilmesi gibi bir konunun da tartışmaya kapalı olduğunu ve bunun gerçekleşmeyeceğini dile getirdi. Scholz, hiçbir NATO ülkesi askerinin savaşa doğrudan katılmayacağını ifade ett.

Muhalefet tepkili

Hükümetin Ukrayna'ya Leopard 2 tankları sevk etme kararı muhalefet kanadında farklı yorumlara yoç açtı.

Ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Savunma Politikaları Sözcüsü Serap Güler, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada kararın doğru olduğunu ancak kesinlikle çok geç kalındığını söyledi. Güler, "Eğer Scholz bu kararı geçen bahar vermiş olsaydı, tanklar çoktan Ukrayna'da olacaktı ve Ukrayna daha iyi silahlanmış olacaktı" dedi.

Sol Parti lideri Dietmar Bartsch da, teslimatın Avrupa'yı barıştan ziyade "Üçüncü Dünya Savaşına yaklaştırabileceği" uyarısında bulundu.

Sağ populist AfD partisi eş başkanı Tino Chrupalla ise Federal Ordu stoklarından yapılan teslimatın ordunun daha fazla "yağmalanması" anlamına geldiğini söyledi.

DW,AFP,Reuters / TY,ET