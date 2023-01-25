  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Başbakan Olaf Scholz Leopard 2 A7V tanklarıyla görülüyor
Başbakan Olaf Scholz Leopard 2 A7V tanklarıyla görülüyorFotoğraf: Moritz Frankenberg/dpa/picture-alliance
PolitikaAlmanya

Almanya Ukrayna'ya Leopard tankı yollayacak

2 saat önce

Almanya Ukrayna'ya Leopard 2 tipi tank gönderme kararı aldı. İlk aşamada Ukrayna ordusuna 14 tank yollanacak. Scholz, Ukrayna'nın savaş uçağı talebine ise net bir dille karşı çıktı.

https://p.dw.com/p/4MgbM

Alman Hükümeti Ukrayna'ya Leopard 2 tankları sevk edileceğini açıkladı. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Olaf Scholz'un Çarşamba günü düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da artıracağı vurgusunda bulunduğunu belirterek, Federal Hükümet'in Ukrayna silahlı kuvvetlerine Leopard 2 ana muharebe tankları sevkiyatına karar verdiğini kaydetti.

Başbakan Scholz da, Almanya'nın söz konusu kararı Avrupa'da başta olmak üzere uluslararası ortaklarıyla gerçekleştirilen yoğun istişareler sonucunda aldığına vurgu yaparak, "Bu karar, Ukrayna'yı elimizden gelen en iyi şekilde destekleme yönündeki bilinen çizgimizi izlemektedir. Uluslararası alanda yakın bir koordinasyon ve uyum içerisinde hareket ediyoruz" dedi.

İlk aşamada 14 tank yollanacak

Almanya'nın Ukrayna'ya iki tank taburu için öngörülen Leopard 2 tipi tankları ivedilikle sevk edeceği belirtildi.

İlk aşamada Federal Ordu (Bundeswehr) envanterinde bulunan 14 adet Leopard 2 A6 tankının sevkiyatı gerçekleştirilecek.

Almanya'nın birlikte hareket ettiği diğer Avrupa ülkeleri de kendi ordularının envanterinde kayıtlı olan Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya yollayacak.

Tankları kullanacak Ukraynalı mürettebatın eğitimine Almanya'da hızlı bir şekilde başlanacak. Eğitim lojistik, mühimmat ve sistemlerin bakımını da içerecek. Almanya, Ukrayna'ya Leopard-2 tankları yollayacak ülkelere sevkiyat için gerekli olan izinleri de verecek.

Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Savunma Politikaları Sözcüsü Serap Güler
Serap GülerFotoğraf: DW/T. Yildirim

"Kara gücü ve savaş uçakları gönderilmesi söz konusu değil"

Başbakan Olaf Scholz, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ukrayna'nın eski Almanya Büyükelçisi Andriy Melnik'in, Almanya'dan savaş uçağı, savaş gemisi ve denizaltı talebine ise net bir dille karşı çıktı. "Savaş uçakları göndermemizin söz konusu olmadığını çok önce ve çok açık bir dille ifade etmiştim" diyen Scholz, Ukrayna'ya kara gücü askerleri gönderilmesi gibi bir konunun da tartışmaya kapalı olduğunu ve bunun gerçekleşmeyeceğini dile getirdi. Scholz, hiçbir NATO ülkesi askerinin savaşa doğrudan katılmayacağını ifade ett.

Muhalefet tepkili

Hükümetin Ukrayna'ya Leopard 2 tankları sevk etme kararı muhalefet kanadında farklı yorumlara yoç açtı.

Ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Savunma Politikaları Sözcüsü Serap Güler, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada kararın doğru olduğunu ancak kesinlikle çok geç kalındığını söyledi. Güler, "Eğer Scholz bu kararı geçen bahar vermiş olsaydı, tanklar çoktan Ukrayna'da olacaktı ve Ukrayna daha iyi silahlanmış olacaktı" dedi.

Sol Parti lideri Dietmar Bartsch da, teslimatın Avrupa'yı barıştan ziyade "Üçüncü Dünya Savaşına yaklaştırabileceği" uyarısında bulundu.

Sağ populist AfD partisi eş başkanı Tino Chrupalla ise Federal Ordu stoklarından yapılan teslimatın ordunun daha fazla "yağmalanması" anlamına geldiğini söyledi.

DW,AFP,Reuters / TY,ET

 

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde, bir banliyo treninin içinde yolculuk esnasında düzenelenen ve iki kişinin ölümüne neden olan saldırı sonrasında, Brokstedt İstasyonu önüne gelen ambulanslar - (25.01.2023)

Almanya'da trende saldırı: 2 ölü

Toplum25 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Flagge der NATO sowie von Schweden und Finnland

NATO genişlemesine onay seçimden sonraya mı kaldı?

NATO genişlemesine onay seçimden sonraya mı kaldı?

Politika7 saat önce
Türkei - Treffen der Oppositionsparteien in Ankara

Altılı masa 11'inci buluşmada ne konuşacak?

Altılı masa 11'inci buluşmada ne konuşacak?

Politika11 saat önce
Şanghay'da Volkswagen satış mağazası

Alman ekonomisi Çin'e ne kadar bağımlı?

Alman ekonomisi Çin'e ne kadar bağımlı?

Ekonomi5 saat önce
Humanoider Roboter | Künstliche Intelligenz in der Justiz

Yapay zeka: Robotlar şef olursa…

Yapay zeka: Robotlar şef olursa…

Teknoloji24 Ocak 2023
Ankara'da Yargıtay binası

Yargıtay'daki YSK üyeliği seçimleri kilitlendi

Yargıtay'daki YSK üyeliği seçimleri kilitlendi

Hukuk devleti ilkesi24 Ocak 2023
Das Türkische Kabinett

Vergi affı hükümetin elini rahatlatır mı?

Vergi affı hükümetin elini rahatlatır mı?

Ekonomi24 Ocak 2023
Ana sayfaya dön