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Fotoğraf: Lithuanian Ministry of National Defense/AP/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya Ukrayna'ya 192 milyon euroluk silah gönderdi

2 saat önce

Alman hükümeti, 24 Şubat-19 Nisan tarihleri arasında Ukrayna'ya en az 192 milyon euro değerinde silah ve askeri teçhizat sevkedildiğini açıkladı.

https://www.dw.com/tr/almanya-ukraynaya-192-milyon-euroluk-silah-g%C3%B6nderdi/a-61671536

Alman hükümetinin, Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan 19 Nisan'a kadar geçen dönemde Ukrayna'ya 191 milyon 900 bin euro değerinde silah ve askeri teçhizat sevkiyatı yaptığı ortaya çıktı.

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesini yanıtlayan Ekonomi Bakanlığı, söz konusu dönemde 120,5 milyon euroluk muharebe silahı ve 71,4 milyon euroluk teçhizat sevkiyatı için onay verildiğini açıkladı.

Bakanlık, ihraç onay sürecinde Ukrayna için yapılan kolaylıklar nedeniyle tüm kalemlerin kayda geçmediğine işaret ederek telaffuz edilen rakamın tüm ihracatı kapsamadığını da vurguladı.

Almanya, özellikle savaşın başlarında Ukrayna'ya yeterince askeri yardım yapmadığı gerekçesiyle eleştirilere hedef olmuştu. ABD'nin savaşın başlangıcından bu yana sevkiyatını gerçekleştirdiği ya da taahhütte bulunduğu silah ve cephanenin değeri yaklaşık 3,5 milyar euroyu buluyor. 1,3 milyon nüfuslu Estonya da resmi verilere göre şimdiye kadar Ukrayna'ya 220 milyon euroluk askeri yardımda bulundu.

Dağdelen: Hükümet Meclis'le alay ediyor

Soru önergesini veren milletvekili Dağdelen, hükümetin toplam ihracat değeriyle ilgili bilgi vermemesinin "Federal Meclis ile alay etmek" anlamına geldiğini belirtti. Dağdelen, Almanya'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatı kapsamını giderek artırmasının son derece tehlikeli olduğunu ve Almanya'yı uygulamada savaşın tarafı haline getirdiğini kaydetti.

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen
Sol Parti milletvekili Sevim DağdelenFotoğraf: Imago Images/C. Spicker

Alman hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından iki gün sonra, Ukrayna'ya silah sevkiyatına karar vermiş, başlangıçta hangi silahların sevkedildiği kamuoyuna açıklanırken sonradan bu uygulamaya son verilmişti. Alman hükümeti geçen hafta da ilk kez doğrudan ağır silah sevkiyatına onay vermişti.

Ukrayna hükümet çevrelerinin telaffuz ettiği rakamlara göre 21 Nisan'a kadarki dönemde yaklaşık 2500 hava savunma füzesi, 3000 atımlık cephaneli 900 tanksavar, 50 roketli 15 Bunkerfaust ve 100 makineli tüfek, ülkeye sevk edildi. Ukrayna'ya ayrıca 100 bin adet el bombası, 2000 mayın, yaklaşık 5300 patlayıcı ile 16 milyonu aşkın değişik kalibrelerde tabanca mermisi gönderildi.

dpa/BK,TY

 

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