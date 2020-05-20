 Almanya Türkiye′ye yönelik seyahat uyarısını kaldıracak mı? | ALMANYA | DW | 24.05.2020

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ALMANYA

Almanya Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kaldıracak mı?

Almanya, koronavirüs nedeniyle 17 Mart’ta uygulamaya koyduğu uluslararası seyahat uyarısını Avrupa Birliği üyesi ülkeler için yaz tatilinden önce kaldıracak. Peki Türkiye’ye yönelik uyarı ne olacak?

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Almanya, koronavirüs pandemisiyle mücadele amacıyla uygulamaya koyduğu ve 14 Haziran‘a kadar geçerli olan uluslararası seyahat uyarsını Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler için yaz tatilinden önce kaldıracağını açıkladı. İspanya ve İtalya’nın ardından Almanya‘dan turistlerin en çok ilgi gösterdiği üçüncü ülke olan Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısı da kalkacak mı?

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Türkiye’nin korona salgınını gözönünde bulundurarak titizlikle turizme yönelik açılım hazırladığını belirterek, Alman hükümetinin bunu dikkate alarak karar vereceğindenemin olduklarını söyledi.

Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Aydın, pek çok ülke ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin COVID-19 krizini başarıyla atlatmayı başardığını söyledi ve bazı AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’nin durumunun çok daha iyi olduğunu vurguladı. Türkiye’nin turizmle ilgili açılımını çok erken zamanda netliğe kavuşturduğunu hatırlatan Aydın, bu nedenle Alman hükümetinin Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kaldırmama ithimalini düşük gördüğünü de sözlerine ekledi. Aydın, Türkiye’nin iç uçuşlara Haziran başı, uluslararası uçuşlara da Haziran ayı ortasından itibaren kademeli başlayacağını kaydetti. Uluslararası uçuşlarla birlikte karantina tedbirlerinin de kalkacağına işaret eden Berlin Büyükelçisi Aydın, onun yerine turistlerin Türkiye’ye ayak basar basmaz test edileceğinin altını çizdi.

2015'te 5 milyon 600 bin turist gitti

Türkiye, Rusya’nın ardından en çok Almanya’dan turist alıyor. 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından oluşan siyasi çekinceler ve çok sayıda Alman vatandaşının tutuklanması Berlin ile Ankara arasında sıkça gerilime neden oldu. Gerilimler sonucu 2015 yılında 5 milyon 600 bin olan turist kapasitesine son yıllarda ulaşılamadı. Geçen yıl ise yeniden bu eşik asıldı. Bu sene için yapılan ön satışlar iki ülke arasındaki turizmin eski seviyesini geçeceği yönündeki beklentileri artırdı. Mart ayında bütün dünyaya yayılan küresel koronavirüs salgını ise sektöre ilişkin tahminleri altüst etti ve hayal kırıklığına neden oldu.

Alman hükümeti, turizm ve seyahat konusunda iki ülke arasında diplomasinin sürdüğünü belirtse de Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının kalkıp kalkmayacağına dair somut açıklama yapmaya yanaşmıyor. Mayıs ayı başında DW Türkçe’ye açıklamada bulunan Almanya Dışişleri Bakanlığı, ülkelere yönelik değerlendirmelerin haftalık yapıldığına işaret edip, Türkiye’ye ilişkin açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) de DW Türkçe’ye verdiği demeçte, Alman hükümetinin genel seyahat uyarısını kaldırmasının ve tekrar ülkelere özel uyarılara geçmesinin gerekli olduğunu kaydetti. Ancak tek tek ülkelere yönelik seyahat değerlendirmeleriyle turizm sektörüne bir gelecek perspektifi sunulabileceği belirtildi.

Yazın sonuna doğru umut var

Bild gazetesi de Türkiye’de yaz tatilinin mümkün olup olmadığını ele aldığı haberinde, Alman tur operatörü TUI Sözcüsü Anja Braun’un açıklamalarına yer verdi. Anja Braun, "Türkiye’ye yaz sezonunda seyahatlerin gerçekleşeceğinden yola çıkıyoruz. Ağırlık yaz sonuna doğru kayacak. Bu hatta Türkiye’nin en güzel zamanı" ifadesini kullandı.

DW, dpa/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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