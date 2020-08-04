 Almanya Türkiye seyahatlerini kolaylaştırdı mı zorlaştırdı mı? | ALMANYA | DW | 05.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya Türkiye seyahatlerini kolaylaştırdı mı zorlaştırdı mı?

Almanya Türk turizm bölgelerine seyahat uyarısını yeni koşullar getirerek kaldırdı. Alman hükümeti, “özel düzenlemenin" ayrıntılarını açıklarken, turizmciler getirilen test ve karantina koşullarını eleştirdi. 

default

Almanya Türkiye’ye seyahat uyarısını turizm bölgeleri için yumuşattı. Ancak Türkiye'den, tatilden dönecek herkes için yeni test ve karantina koşulları getirmesi soru işaretlerine yol açtı.

Merkel hükümeti, Ankara’nın ısrarlı girişimleri sonucunda, Salı günü Türkiye’ye seyahat uyarısını güncelleyerek, popüler turizm bölgeleri için istisna getirdi.

Alman Dışişleri Bakanlığı sayfasında, "Türkiye’ye zorunlu olmayan turistik amaçlı seyahatler konusunda uyarı sürüyor" ifadesine yer verilmekle birlikte, Ege bölgesinde Aydın, İzmir ve Muğla’ya, Akdeniz bölgesinde ise Antalya’ya seyahatlere istisna getirildiği duyuruldu. 

Bakanlık turizm bölgeleri için bu istisnanın, "Türk hükümetinin kapsamlı turizm ve hijyen konseptine harfi harfine uyulması koşuluyla" kaldırıldığının altını çizdi. 

Ancak Alman Dışişleri Bakanlığı güncellediği uyarıda, Türkiye’ye seyahatlar konusunda getirilen yeni koşulları da ayrıntılı olarak sıraladı. 

Negatif test sonucu zorunluluğu

Buna göre herkes, Almanya’ya dönmeden önceki 48 saat içerisinde Türkiye’de koronavirüs testi yaptırmak zorunda. 

Türkiye’de kliniklerde 15 euro, havalimanlarında ise 30 euroya yaptırılabilen test masraflarının yolcular tarafından ödeneceği, bu test sonuçlarının da Türkiye sınırlarında, Türk makamları tarafından kontrol edileceği aktarıldı. 

Dışişleri Bakanlığı ayrıca testin pozitif çıkması halinde ilgili kişinin Almanya’ya dönemeyeceğine, Türkiye’de karantinaya girmek ve gerektiği takdirde de Türk hastanelerinde tedavi görmek durumunda olduğuna dikkat çekti. 

Oysa Almanya, Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) "riskli bölgeler" listesinde yer alan diğer ülkelerden dönenler için Almanya’da ücretsiz test imkanı sunuyor. Tatil dönüşü testi pozitif çıkanlar da kendi evlerinde karantinaya girebiliyor. 

Symbolbild Deutschland & Türkei Tourismus

"Türkiye'ye özel düzenleme"

Konu bugün, Alman hükümetinin olağan basın toplantısında da gündeme geldi. Gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christofer Burger, bu koşulların Türk hükümeti ile varılan bir mutabakatı yansıttığını açıkladı. 

"Bu Türkiye için özel bir düzenlemedir” bilgisini paylaşan Burger, “Türkiye’den ayrılmadan test yaptırmak bir zorunluluk. Bu konuda Türkiye ile mutabakat sağlandı ve Türkiye ülkeden ayrılanlardan bu testi göstermelerini isteyecek" dedi. 

Hükümet sözcü vekili Ulrike Demmer de, test yaptırma zorunluluğunun Türkiye’den Almanya’ya dönecek "herkese" getirildiğini söylerken, bunun halk sağlığına verilen değer ve önceliği yansıttığını aktardı, "ister uçak, ister araba isterse trenle olsun, dönecek olan herkes 48 saati geçmemiş bir test yaptırmak zorunda" dedi. 

Yalnızca test sonucu negatif olanların Almanya’ya seyahat edebileceklerini söyleyen Demmer, test sonucu pozitif çıkanların Türkiye’de 14 günlük karantinada kalmak zorunda olacaklarını kaydetti.

Türkei - Tourismus in Antalya

"Büyük sıkıntı yaratabilir"

DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan turizmci Bahattin Kaya, Alman hükümetinin Türkiye’ye seyahat uyarısını kısmen kaldırmasını olumlu karşıladıklarını söyledi. 

Kaya, "Bu aslında bu bölgelere seyahat edecek turistlerin karantinada kalmak zorunda olmaları halinde Almanya'daki iş yerleri ile sorun yaşamayacakları, sigortaların da sağlık masraflarını ödeyeceği anlamına geliyor. Ama tabii Türkiye’de test ve karantina zorunluluğu getirilmesi çok da olumlu değil" diye konuştu.

Aynı zamanda Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) Yönetim Kurulu üyesi olan Kaya, Türkiye’de test ve karantina zorunluluğunun, Alman turistlerin Türkiye’de tatil yapmaktan caymalarına yol açabileceği endişesini dile getirdi:

"Son düzenlemeye göre Türkiye’de yapılan test pozitif çıkması halinde, turistler iki hafta daha Türkiye’de kalmak zorunda. Oysa test Almanya’ya dönüşte yapılsa, pozitif çıkması durumunda turistler evlerinde karantinaya girebilecekler. Türkiye’de kalınması zorunluluğu büyük bir sıkıntı yaratabilir. Turistler hem zaman hem oluşacak ek maliyet nedeniyle bu riski göze almak istemeyecektir. Çünkü Alman turist ‘ben gidersem bir şey olursa iki üç haftalık otel masrafımı kim ödeyecek’ diyecektir. Üstelik diyelim dört kişilik aile, birinin testi pozitif çıktı, aile bölünecek mi?"

Türkiye’de test ve karantina mecburiyetinin yol açabileceği sıkıntıların Türk ve Alman hükümetleri tarafından gelecek günlerde çözüme kavuşturulmasını umut ettiklerini aktaran Kaya, beklentilerini şu sözlerle aktardı:

"Eğer bu sorun aşılırsa en azından Eylül ve Ekim aylarında turistlerin Türkiye’ye gitmesini sağlayabiliriz. Üç milyonun üzerinde burada Türk kökenli insan var, beş milyon üzerinde Türkiye’ye her yıl seyahat eden insanlar var. Seyahat özgürlüğü ve ailevi ilişkiler göz önüne alınarak bir an evvel test ve karantina zorunluluğu kaldırılmalı, Avrupa ülkelerine uygulanan kriterler, Türkiye’ye de uygulanmalı."

Türk Hükümeti ise Almanya'nın seyahat uyarısını turizm bölgeleri için yumuşatan güncellemesini memnuniyetle karşıladı.

Değer Akal

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Türkei Touristen am Strand von Antalya

Almanya Türkiye'ye seyahat uyarısını kısmen kaldırdı 04.08.2020

Almanya Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı. Dışişleri Bakanlığı uyarının 4 Ağustos tarihinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya için geçerli olmadığını duyurdu.

Deutschland Familiennachzug - Migration

Almanya'da aile birleşimine pandemi darbesi 31.07.2020

Koronavirüs salgını aile birleşimini de zora soktu. Salgın döneminde Almanya’daki aile üyelerinin yanına yerleşilmesi için verilen aile birleşimi vizelerinde rekor düşüş yaşandı.

Deutschland Staatssekretär im Aussenministerium Michael Roth

Alman bakan: Türkiye ile diyalog devam ettirilmeli 05.08.2020

Almanya'nın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Roth, Türkiye ile diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. Roth, ayrıca Türkiye'de yaşanan sorunların Almanya'ya sıçramaması uyarısında bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Lübcek davasında ana sanık Stephan E arkada, Markus H. önde sağda

Kassel valisi cinayetinde ana sanık suçu kabul etti

Geçen sene işlenen Kassel valisi cinayetinde ana sanık mahkemeye itirafını sundu. Avukatı Mustafa Kaplan’ın okuduğu itirafında ana sanık Stephan E., cinayeti işlediğini kabul etti.  

FOTO-GALERİ

default

Fotoğraflarla Beyrut'taki korkunç patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'u sarsan patlama sonrasında arama kurtarma ekipleri kayıplara ulaşmaya çalışıyor. Hastaneler kapasitelerinin dolduğunu duyurdu.  