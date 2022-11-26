Almanya Türk Toplumu vatandaşlık yasası reformundan memnun

Almanya'daki Türklerin temsil edildiği önemli sivil toplum çatı kuruluşlarından biri olan Almanya Türk Toplumu, hükümetin hayata geçirmeyi planladığı vatandaşlık yasası reformunu olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuğlu, Almanya Redaksiyon Ağı'na verdiği demeçte, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan federal hükümetin vatandaşlık yasasası reformunun memnuniyet yarattığını belirtti. Sofuğlu, Almanya'daki mevcut vatandaşlık yasasının "günümüz gerçekliği ile örtüşmediğini" ifade ederek, yasal değişikliğin bir "paradigma değişikliğine" işaret ettiğini söyledi, Sofuğlu, önemli olanın belli bir ölçüde eşitliğin sağlanması ve daha fazla sayıda insana siyasi katılım imkanı sunulması olduğunun altını çizdi.

Almanya'da koalisyon sözleşmesinde de yer alan vatandaşlık kanunundaki reform için onay sürecinde cuma günü ilk adım atılmıştı.

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ilgili yasa tasarısının "neredeyse hazır" olduğu ve kısa süre içinde diğer bakanlıklara gönderileceği bildirildi. Bakanlıkların onayının ardından tasarı kabinede de kabul edildikten sonra meclis oylamasına gidilecek.

Vatandaşlığa geçiş süresi kısalıyor, çifte vatandaşlığın önü açılıyor

Yasa tasarısına göre, Alman vatandaşlığına başvuru için ülkede ikamet edilmesi gereken süre, sekiz yıldan beş yıla indiriliyor. Okul ya da meslekî başarı, son derece iyi Almanca bilgisi veya kamu yararına faaliyetler gibi yollarla entegrasyonda "özel başarı" göstermiş kişiler için bu süre 3 yıla kadar inebilecek. Reformun en önemli maddelerinden biri ise milyonlarca Türk'ün Alman vatandaşlığına geçmesini engelleyen, çifte vatandaşlık önündeki engellerin kaldırılması. Tasarıda, "topluma entegrasyon için dil bilgisi, eğitim, meslekî beceri ve özgürlükçü demokratik temel düzene bağlılığın, bir kişinin bir ya da birden çok vatandaşlığa sahip olmasından çok daha önemli olduğu"na işaret ediliyor.

Hristiyan Birlik partileri reforma tepkili

Öte yandan muhalefetteki Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) yasa tasarısına tepkileri sürüyor. Bild gazetesine konuşan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Alexander Dobrindt, "Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştırmak uyumu güçlendirmez, bilakis bunun tam aksine yol açar ve yasa dışı göç için itici bir güç oluşturur" dedi. CDU milletvekili ve iç politika uzmanı Stefan Heck de aynı gazeteye yaptığı açıklamada, "Alman pasaportlarının enflasyoner şekilde verilmesi çok büyük miktarda sosyal patlayıcı barındırıyor" dedi.

Almanya'da mevcut düzenlemelere göre, sekiz yıllık ikamet sonrası Alman vatandaşlığına başvurulabiliyor.

dpa, epd,DW/BÖ,HT