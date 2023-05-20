  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
İkinci tur
14 Mayıs seçimleri
Fotoğraf: Inga Kjer/photothek/imago Images
PolitikaAlmanya

Almanya Türk Toplumu vatandaşlığa geçişte artış bekliyor

4 saat önce

Almanya Türk Toplumu (TGD) Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştıran yasa teklifini genel olarak olumlu karşılarken bazı eleştiriler de getirdi.

https://p.dw.com/p/4RbYK

Almanya Türk Toplumu (TGD), koalisyon hükümetinin Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştıracak yasa değişikliği üzerinde uzlaşmasının ardından açıklamada bulundu.

Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) haber sitesine konuşan TGD Başkanı Gökay Sofuoğlu, çifte vatandaşlığa imkân tanıyacak bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte özellikle Almanya'daki ikinci kuşak Türkiye kökenlilerin Alman vatandaşlığına geçiş başvurularında büyük bir artış yaşanmasını beklediğini söyledi. Sofuoğlu, Alman makamlarının bu başvurularını değerlendirebilmek için daha fazla personele ihtiyaç duyacağına dikkat çekti.

TGD'nin internet sitesinde de açıklamalarına yer verilen Sofuoğlu, Almanya Türkiye Toplumu olarak uzun zamandır bekledikleri bu yasa teklifini olumlu karşıladıklarını ancak istedikleri her şeyi de kapsamadığının altını çizdi.

Yasa teklifinde Anti-semitist ya da ırkçı eylemlerde bulunmuş kişilere vatandaşlık verilmeyeceğinin belirtilmesinin anlaşılabilir olduğunu belirten Sofuoğlu, "Ancak bu bir zihniyet testine dönüşmemeli. Bu, amaca yönelik olmaz" ifadelerini kullandı. Yasa teklifinde "suç" değil "eylem" ifadesinin yer aldığına dikkat çeken Sofuoğlu, bu durumun, ileride insanlara ifade özgürlüğüne girebilecek görüşleri ya da gösterilere katılımı gerekçesiyle vatandaşlık verilmemesi ihtimaline açık kapı bıraktığını iddia etti.

Almanca kriteri

Sofuoğlu ayrıca, 1960'lı ve 1970'li yıllarda Türkiye'den Almanya'ya "misafir işçi" olarak gelip kalan göçmenlerin Almanca konuşabilme kriterinden tamamen muaf tutulması gerektiğini savundu.

Yasa teklifi, Haziran 1974'ten önce Almanya'ya gelen "misafir işçilerin" yazılı dil sınavını geçme zorunluluğunu kaldırıyor. Teklif, söz konusu kişilerin Alman vatandaşlığına geçebilmeleri için günlük hayatta kullanılabilecek düzeyde Almanca bilmelerini yeterli kılıyor ve bu dil seviyesinin ölçülebilmesi için de sözlü mülakat öngörüyor. Ancak Sofuoğlu, bu kriterin de kaldırılmasını istiyor. TGD Başkanı, "Bu, Almanya'nın inşasına yardımcı olmuş bu insanların vatandaşlık almasını daha da kolaylaştırmak iyi bir işaret olurdu" dedi.

Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli kişi yaşıyor. Almanya Türkiye Toplumu dâhil sivil toplum kuruluşlarının 16 Haziran'a kadar yasa teklifi hakkında görüş bildirme hakkı bulunuyor.

Yasa teklifindeki yenilikler

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümeti dün vatandaşlığa geçişi kolaylaştıracak yasa değişikliği üzerinde uzlaşmaya vardı.

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yasa taslağı, en az sekiz yıl yasal ikamet koşulunu beş yıla indiriliyor. İyi derecede Almanca konuşan ve topluma uyum sağlamış olanlar için bu süre üç yıla indirilebilecek. Geçimini kendi sağlama ve sosyal yardım almama koşulları, bu yasa teklifinde de korundu.

Yasa teklifi, Almanya'da çifte vatandaşlığı da yeniden mümkün kılıyor. Mevcut yasalara göre, Alman vatandaşlığına geçmek isteyenler kendi ülkelerinin vatandaşlığından çıkmak zorunda. Almanya'da şu an sadece 2000 yılından önce geçerli olan vatandaşlık yasası çerçevesinde Alman uyruğuna geçenler çifte vatandaşlıklarını koruyabiliyor.

DW,dpa,AFP/CÖ,JD

DW Türkçe'ye VPN  ile nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya'daki Türk seçmenin çoğunluğunun tercihi yine Erdoğan oldu

Almanya'daki Türk seçmen neden yine Erdoğan'ı tercih etti?

Almanya'daki Türk seçmen neden yine Erdoğan'ı tercih etti?

Almanya'da 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde sandıktan Erdoğan ve AKP birinci olarak çıktı. DW'ye konuşan uzmanlar, bunun nedenlerini anlattı.
Politika19 Mayıs 2023
Türkei Wahlen | AKP-Parteizentrale | Erdogan

Almanya'da seçmenlerin yüzde 65'i Erdoğan'ı seçti

Almanya'da seçmenlerin yüzde 65'i Erdoğan'ı seçti

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, Almanya'da cumhurbaşkanlığı için oy kullanan seçmenlerin yüzde 65,4'ü Erdoğan'ı tercih etti. Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 32,6.
Politika15 Mayıs 2023
Almanya Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan Toprak

Almanya Kürt Toplumu'ndan Almanyalı AKP seçmenine eleştiri

Almanya Kürt Toplumu'ndan Almanyalı AKP seçmenine eleştiri

Almanya Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan Toprak Almanya'da yaşayan ve oyunu AKP'den yana kullanan Türk seçmenleri eleştirdi. Toprak, seçim sonuçlarını ise "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.
Politika16 Mayıs 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Meral Akşener: Oğan ile görüşme yetkisi Kılıçdaroğlu'nda

Politika1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü başladı

Beş soruda yurt dışında ikinci tur seçim

Beş soruda yurt dışında ikinci tur seçim

Politika6 saat önce
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis

Yunanistan'da seçimler: Mitsotakis kazanabilecek mi?

Yunanistan'da seçimler: Mitsotakis kazanabilecek mi?

Politika7 saat önce
Hint komedyen Kunal Kamra

Hindistan'da "sansür" yasasına engel olan komedyen

Hindistan'da "sansür" yasasına engel olan komedyen

Hukuk ve Adalet7 saat önce

İkinci tur hesapları: Seçmen sandığa nasıl çekilecek?

İkinci tur hesapları: Seçmen sandığa nasıl çekilecek?

Politika19 Mayıs 2023

28 Mayıs öncesi "döviz" baskısı artıyor

28 Mayıs öncesi "döviz" baskısı artıyor

Ekonomi19 Mayıs 2023
Almanya'daki Türk seçmenin çoğunluğunun tercihi yine Erdoğan oldu

Almanya'daki Türk seçmen neden yine Erdoğan'ı seçti?

Almanya'daki Türk seçmen neden yine Erdoğan'ı seçti?

Politika19 Mayıs 2023
Ana sayfaya dön