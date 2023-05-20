Almanya Türk Toplumu vatandaşlığa geçişte artış bekliyor

Almanya Türk Toplumu (TGD) Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştıran yasa teklifini genel olarak olumlu karşılarken bazı eleştiriler de getirdi.

Almanya Türk Toplumu (TGD), koalisyon hükümetinin Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştıracak yasa değişikliği üzerinde uzlaşmasının ardından açıklamada bulundu.

Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) haber sitesine konuşan TGD Başkanı Gökay Sofuoğlu, çifte vatandaşlığa imkân tanıyacak bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte özellikle Almanya'daki ikinci kuşak Türkiye kökenlilerin Alman vatandaşlığına geçiş başvurularında büyük bir artış yaşanmasını beklediğini söyledi. Sofuoğlu, Alman makamlarının bu başvurularını değerlendirebilmek için daha fazla personele ihtiyaç duyacağına dikkat çekti.

TGD'nin internet sitesinde de açıklamalarına yer verilen Sofuoğlu, Almanya Türkiye Toplumu olarak uzun zamandır bekledikleri bu yasa teklifini olumlu karşıladıklarını ancak istedikleri her şeyi de kapsamadığının altını çizdi.

Yasa teklifinde Anti-semitist ya da ırkçı eylemlerde bulunmuş kişilere vatandaşlık verilmeyeceğinin belirtilmesinin anlaşılabilir olduğunu belirten Sofuoğlu, "Ancak bu bir zihniyet testine dönüşmemeli. Bu, amaca yönelik olmaz" ifadelerini kullandı. Yasa teklifinde "suç" değil "eylem" ifadesinin yer aldığına dikkat çeken Sofuoğlu, bu durumun, ileride insanlara ifade özgürlüğüne girebilecek görüşleri ya da gösterilere katılımı gerekçesiyle vatandaşlık verilmemesi ihtimaline açık kapı bıraktığını iddia etti.

Almanca kriteri

Sofuoğlu ayrıca, 1960'lı ve 1970'li yıllarda Türkiye'den Almanya'ya "misafir işçi" olarak gelip kalan göçmenlerin Almanca konuşabilme kriterinden tamamen muaf tutulması gerektiğini savundu.

Yasa teklifi, Haziran 1974'ten önce Almanya'ya gelen "misafir işçilerin" yazılı dil sınavını geçme zorunluluğunu kaldırıyor. Teklif, söz konusu kişilerin Alman vatandaşlığına geçebilmeleri için günlük hayatta kullanılabilecek düzeyde Almanca bilmelerini yeterli kılıyor ve bu dil seviyesinin ölçülebilmesi için de sözlü mülakat öngörüyor. Ancak Sofuoğlu, bu kriterin de kaldırılmasını istiyor. TGD Başkanı, "Bu, Almanya'nın inşasına yardımcı olmuş bu insanların vatandaşlık almasını daha da kolaylaştırmak iyi bir işaret olurdu" dedi.

Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli kişi yaşıyor. Almanya Türkiye Toplumu dâhil sivil toplum kuruluşlarının 16 Haziran'a kadar yasa teklifi hakkında görüş bildirme hakkı bulunuyor.

Yasa teklifindeki yenilikler

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümeti dün vatandaşlığa geçişi kolaylaştıracak yasa değişikliği üzerinde uzlaşmaya vardı.

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yasa taslağı, en az sekiz yıl yasal ikamet koşulunu beş yıla indiriliyor. İyi derecede Almanca konuşan ve topluma uyum sağlamış olanlar için bu süre üç yıla indirilebilecek. Geçimini kendi sağlama ve sosyal yardım almama koşulları, bu yasa teklifinde de korundu.

Yasa teklifi, Almanya'da çifte vatandaşlığı da yeniden mümkün kılıyor. Mevcut yasalara göre, Alman vatandaşlığına geçmek isteyenler kendi ülkelerinin vatandaşlığından çıkmak zorunda. Almanya'da şu an sadece 2000 yılından önce geçerli olan vatandaşlık yasası çerçevesinde Alman uyruğuna geçenler çifte vatandaşlıklarını koruyabiliyor.

DW,dpa,AFP/CÖ,JD

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