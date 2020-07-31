Almanya seyahat uyarısını 14 Eylül'e kadar uzattı

Alman hükümeti, küresel koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin birçok bölgesinin de bulunduğu 160'dan fazla ülkeye yönelik seyahat uyarısının süresini iki hafta daha uzatma kararı aldı. Alman Haber Ajansı dpa'nın hükümet çevrelerinden edindiği bilgilere göre, 31 Ağustos'a kadar geçerli olan seyahat uyarısı bugün kabine toplantısında alınan kararla 14 Eylül'e kadar uzatıldı. Bu tarihten sonra seyahat uyarısının uzatılıp, uzatılmayacağı konusunda yeniden karar verilmesi bekleniyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart'ta 200 civarında ülkeye seyahat uyarısı yapmıştı. Haziran ayında, Avrupa Birliği ülkeleri ile Schengen Bölgesi'nde bulunan İngiltere, Andorra, Monako, San Morina ve Vatikan'a yönelik seyahat uyarıları kaldırılmıştı. Ancak aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 160'dan fazla ülkeye yönelik seyahat uyarısının 31 Ağustos'a kadar geçerli olması kararı alınmıştı.

Türkiye'nin dört kentine uyarı kaldırılmıştı

Türkiye'nin seyahat uyarısının kaldırılması yönündeki talebine ilişkin iki ülke arasındaki görüşmelerin ardından Almanya, 4 Ağustos'tan itibaren Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla'ya yönelik seyahat uyarısını kaldırmıştı.

Bir ülkede veya bölgede bir hafta içinde yeni vaka sayısının 100 bin nüfus başına 50'yi aşması durumunda, seyahat uyarısı yeniden devreye giriyor. Almanya geçen günlerde, Fransa, İspanya, Belçika, Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya'nın bazı bölgelerine seyahat uyarısı getirmişti.

Uyarı seyahat yasağı değil

Seyahat uyarısı yasak anlamına gelmiyor, ancak zorunlu haller dışında, özellikle de turistik amaçlı seyahatlerde caydırıcı etkisi bulunuyor. Seyahat uyarısı, ayrıca otel ve uçak rezervasyonlarının iptalinin ücretsiz olarak yapılabilmesine de olanak sağlanıyor.

Seyahat uyarısı yapılan ülkeler ile Robert Koch Enstitüsü'nün belirlediği riskli ülkeler arasında farklılık bulunuyor. Seyahat uyarısı 160'dan fazla ülkeyi kapsarken, riskli bölgeler listesinde 130 civarında ülke yer alıyor. Riskli bölgeler listesinde Türkiye de yer alıyor. Riskli bölgelerden Almanya'ya dönenlerin koronavirüs testi yaptırması gerekiyor.

dpa/JD,HT

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