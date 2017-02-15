 Almanya seçimlerinde geçici resmi sonuçlar açıklandı | Almanya | DW | 27.09.2021

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Almanya

Almanya seçimlerinde geçici resmi sonuçlar açıklandı

Almanya'da seçimler güç dengelerini değiştirdi. SPD yüzde 25,7 ile birinci parti olurken Hristiyan Birlik partileri tarihi bir düşüşle yüzde 24,1'e geriledi. İşte son sonuçlar…

Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Olaf Scholz

Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Olaf Scholz

Almanya'da meclis seçimlerini geçici resmi sonuçlara göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) kazandı. Yıllardır süren düşüş eğilimini tersine çevirmeyi başaran SPD oy oranını yüzde 25,7'ye yükseltti. Parti, 2017 seçimlerinde yüzde 20,5'lik oy oranıyla tarihinin en kötü sonucunu almıştı.

Angela Merkel başbakanlığında 16 yıldır iktidarda olan Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) ise yüzde 24,1 ile tarihinin en düşük oy oranını kaydetti. Birlik partilerinin 2013 seçimlerinde yüzde 41,5 olan oy oranı 2017'de yüzde 32,9'a gerilemişti.

Yeşiller'de buruk zafer

Seçimlere yüksek hedeflerle giren ancak kısa sürede anketlerde kan kaybeden Yeşiller ise seçimlerde oyların yüzde 14,8'ini almayı başararak ülkedeki üçüncü büyük siyasi güç konumuna yükseldi. Oy oranı beklentilerle karşılaştırıldığında düşük kalsa da parti, tarihinin en iyi seçim sonucunu almış oldu.

Geçmişte Hristiyan Birlik partilerinin doğal koalisyon ortağı olan liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 11,5 oy oranına ulaştı. Partinin oy oranı 2017'de yüzde 10,7 olarak gerçekleşmişti.

AfD'nin oyları düştü

Göçmen karşıtı ve yabancı düşmanı söylemleriyle dikkat çeken sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 10,3'e gerileyerek üçüncülükten beşinci sıraya düştü. AfD, 2017'de ilk kez katıldığı Federal Meclis seçimlerinde yüzde 12,6'lık oy oranına ulaşmıştı.

26 Eylül seçimlerinde en fazla oy kaybına uğrayan parti ise Sol Parti oldu. Yüzde 4,9'luk oy oranıyla yüzde 5'lik barajın altına düşen Sol Parti, doğrudan üç milletvekilliği kazanabildiği için yine de meclise girebilecek.

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Rekor milletvekili sayısı

Seçim sonuçları, Federal Meclis'teki güç dengelerini de önemli ölçüde değiştirdi. Geçici resmi sonuçlara göre SPD'nin sandalye sayısı 2017 seçimlerine göre 53 artarak 206'ya yükseldi. CDU/CSU 246 sandalyeden 196'ya düşerken Yeşiller 67 olan sandalye sayısını 118'e yükseltti. FDP 80 olan sandalye sayısını 92'ye yükseltti, Sol Parti 69 sandalyeden 39'a geriledi. AfD ise meclise 83 milletvekili ile girecek. Ülkenin kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinde Danimarkalı azınlığın partisi olan ve yüzde 5'lik barajdan muaf bulunan Schleswig Seçmenler Birliği ise mecliste bir milletvekili ile temsil edilecek.

Yeni Federal Meclis'te milletvekili sayısı da yeni bir rekor kıracak. Geçici resmi sonuçlara göre meclisteki milletvekili sayısı 709'dan 735'e yükselecek.

DW,dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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