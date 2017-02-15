 Almanya seçimleri: Anketlerde SPD birinci sırayı koruyor | Almanya | DW | 16.09.2021

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Almanya

Almanya seçimleri: Anketlerde SPD birinci sırayı koruyor

Almanya'da 26 Eylül seçimleri öncesinde açıklanan son anket, Sosyal Demokratların yüzde 25, Hristiyan Birlik partilerinin yüzde 20 oy oranına sahip olduğunu ortaya koydu.

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Almanya'da seçimlere bir buçuk hafta kala yapılan son anket, parti oylarında büyük değişimler yaşanmadığını ortaya koydu. İktidardaki Büyük Koalisyonu oluşturan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) bir önceki haftaya göre birer puan kaybederken aralarındaki oy farkı sabit kaldı.

Kamuoyu araştırma şirketi YouGov'un 9-14 Eylül tarihleri arasında bin 816 vatandaşla yaptığı ankete göre SPD yüzde 25'lik oy potansiyeliyle birinci parti olurken Birlik partilerinin oy oranı yüzde 20 çıktı.

SPD'nin Başbakan adayı Olaf Scholz

SPD'nin Başbakan adayı Olaf Scholz

Altı seçmenden biri kararsız

Ankete göre Yeşiller'in oy oranı yüzde 15 ile sabit kalırken sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) oy oranı bir puanlık düşüşle yüzde 11 olarak kaydedildi. Liberal Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 10'luk oy oranını korudu, Sol Parti'nin oy oranı ise iki puanlık artışla yüzde 8'e yükseldi. Altı seçmenden birinin ise seçimlerde kullanacağı oy ile ilgili henüz karar vermediği ortaya çıktı.

Hristiyan Birlik partilerinin Başbakan adayı Armin Laschet

Hristiyan Birlik partilerinin Başbakan adayı Armin Laschet

Almanya'da yıllardır birinci siyasi güç konumundaki Birlik partileri geçen haftalarda kan kaybına uğramış, bu hafta içinde açıklanan diğer anketlerde de SPD yüzde 25-26'lık oy oranıyla birinci sırada yer almıştı. Diğer anketlerde de Birlik partileri yüzde 20,5-23, Yeşiller ise yüzde 15-17 oy aralığında kalmıştı.

dpa/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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