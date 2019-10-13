 Almanya Savunma Bakanı’ndan Türkiye ve ABD’ye eleştiri | ALMANYA | DW | 19.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya Savunma Bakanı’ndan Türkiye ve ABD’ye eleştiri

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Suriye’deki gelişmelerle ilgili olarak Türkiye ve ABD’yi eleştirdi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Türkiye'nin Suriye harekatı ile ilgili olarak Ankara ve Washington'u eleştirdi. Almanya'da koalisyonun büyük ortağı Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin de başkanı olan Kramp-Karrenbauer'in açıklaması Hrıstiyan Sosyal Birlik'in (CSU) Münih'teki kongresinde geldi.

ABD'nin IŞİD'e karşı onlar için sahada savaşanlara sırtını döndüğünü söyleyen Kramp-Karrenbauer "Bu en güçlü müttefiğimizin dünya çapında güvenilirliğine dair soru işaretleri oluşturuyor” diye konuştu.

"İş bize düşüyor"

Alman bakan, ayrıca Türkiye'nin sürekli olarak NATO üyesi olmasına vurgu yapılmasını eleştirdi. Kramp-Karrenbauer komşusu tarafından tehdit altında olduğunu düşünen herkesin silah gücüyle sınırları ihlal etmesinin bir standart haline gelmemesi gerektiğini vurguladı. Alman bakan bunun "İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan düzeni tehlikeye sokacağını” söyledi. Kramp-Karrenbauer konuşmasında ihtilafların güçlü olanın kuvvetiyle değil diplomasiyle çözülmesi gerektiğini belirtti.

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in halefi olarak gösterilen Kramp-Karrenbauer ülkesinin dış politikadaki çekingenliğini de eleştirdi. "Almanya olarak ve CDU ve CSU olarak bu uluslararası sorunlarda biz en son ne zaman gerçekten elle tutulur bir öneride bulunduk?” diyen Kramp-Karrenbauer "Endişeli olduğumuz, büyük bir endişeyle izlediğimiz yani izlediğimiz sözünü artık dinleyemiyorum bile. Güçlüyüz, iş bize düşüyor ve artık nihayet siyasi yanıtlar vermek zorundayız ve özellikle de Hrıstiyan Birlik Partileri olarak” ifadelerini kullandı.

dpa / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Türkiye'nin Suriye harekatı Köln'de protesto edildi

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki operasyonu Almanya’nın Köln kentinde protesto edildi. (19.10.2019)  

Sol Parti: Türkiye'ye tüm silah ihracatları durdurulsun

Almanya’nın Türkiye'ye silah satışları Alman iç siyasetinde gündem olmayı sürdürüyor. Sol Parti Türkiye’ye kapsamlı bir silah ambargosu uygulanmasını istedi. (19.10.2019)  

Af Örgütü'nden Türkiye'ye suçlama

Uluslararası Af Örgütü, Türk ordusu ve müttefiki olan milisleri Suriye’nin kuzeydoğusunda savaş suçu işlemekle itham etti. (18.10.2019)  

Benzer içerik

Deutschlandtag der Jungen Union

Alman savunma bakanından Türkiye'ye uyarı 13.10.2019

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, NATO üyesi Türkiye’yi, NATO değerlerine bağlı kalma ve Suriye’de kalıcı bir işgal gücü olmaması konusunda uyardı.

Köln | Kurdische Demonstration gegen die türkische Invasion Nordsyrien

Türkiye'nin Suriye harekatı Köln'de protesto edildi 19.10.2019

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki operasyonu Almanya’nın Köln kentinde protesto edildi.

Türkei - AKP-Parteitag - Präsident Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan: Amacımız Rusya ile makul bir anlaşma 18.10.2019

Suriye konusunda ABD ile varılan uzlaşmanın ardından Cumhurbaşkanı, Rusya'yla da "makul bir anlaşma" sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Erdoğan, Trump'ın mektubuna ilişkinse "Vakti geldiğinde gereken yapılacak" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı: Silahların susması iyi

Türkiye’nin Suriye’deki askeri harekâtı durdurmasını memnuniyetle karşılayan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye’ye operasyonu sona erdirme ve geri çekilme çağrısını yineledi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  