Almanya Savunma Bakanı Türkiye'ye gidiyor

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Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile görüşmek üzere yarın Türkiye’ye gidiyor. İki bakanın NATO kararları ile Akdeniz ve Karadeniz’deki gelişmeleri ele almaları bekleniyor.
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Çarşamba günü Berlin'de yaptığı açıklamada, Bakan Annegret Kramp-Karrenbauer'in Perşembe günü Ankara'da Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile görüşeceğini söyledi.
Kramp-Karrenbauer ile Akar görüşmesinde NATO zirvesinde alınan kararlarının uygulanması, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki güncel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. İki NATO üyesi Türkiye ile Almanya arasında son zamanlarda bazı konularda önemli görüş ayrıkları yaşanıyor.
Akdeniz'de Libya'ya yönelik BM silah ambargosunun uygulanmasını denetleyen Avrupa Birliği'nin (AB) askeri misyonu Irini'de görev yapan Alman birliklerinin bir Türk gemisini denetlenmesi iki ülke ilişkilerinde gerginliğe neden olmuştu.
Türkiye, Alman askerlerinin Türk gemisine girerek arama yapmasına sert tepki göstermiş, uygulamayı "yasadışı" olarak değerlendirmişti. Ankara, Alman hükümeti ve AB'yi "yetkisiz güç kullanmakla" suçlamıştı.
Operasyonu yöneten birim ise kontrol edilen Türk gemisinin Libya'ya uygulanan BM silah ambargosunu ihlal edebileceğine yönelik yeterli şüphe bulunduğunu öne sürmüştü.
dpa/TY,HS
© Deutsche Welle Türkçe
Türkiye’ye yönelik yaptırımların gündeme geleceği AB zirvesi öncesinde dışişleri bakanları ilişkilerin son durumuna dair bir rapor hazırlayacak. Ankara ile Brüksel arasındaki sorunlar yedi başlık altında toplanıyor.
AB, Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetleyen İrini adlı askeri misyonunun süresini uzattı. Uzmanlar ise silah ambargosunun etkili olamayışından ve Libya'da çok sayıda ülkenin faaliyetlerinin sürdüğünden yakınıyor.