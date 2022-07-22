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Almanya Sağlık Bakanı Prof. Karl Lauterbach
Prof. Karl LauterbachFotoğraf: Sina Schuldt/dpa/picture alliance
SağlıkAlmanya

Almanya Sağlık Bakanı'ndan "felaket" uyarısı

3 saat önce

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, sonbahardan önce bazı Covid önlemleri geri getirilmediği takdirde bir "felaket" tablosuyla karşılaşılacağı uyarısında bulundu.

https://www.dw.com/tr/almanya-sa%C4%9Fl%C4%B1k-bakan%C4%B1ndan-felaket-uyar%C4%B1s%C4%B1/a-62560859

Almanya Sağlık Bakanı Prof. Karl Lauterbach, sonbahar gelmeden bazı Covid önlemleriniyeniden uygulamaya başlamak zorunda olduklarını, aksi takdirde bir "felaket" yaşanacağını söyledi.

Resmi ziyaretlerde bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Lauterbach, "Sonbahara şimdiki gibi girersek, yani koruyucu önlemler artırılmadan, maskesiz, hiçbir şeysiz; bu, vaka sayılarının hızla artması ve yoğun bakım ünitelerine aşırı yük binmesi anlamına gelecek" dedi.

Muhtemelen sağlık çalışanlarının da koronaya yakalanarak hastalanacağını ve bunun da sağlık sistemini daha da zor bir duruma sokacağını söyleyen Lauterbach, karşılaşılacak tablo için "iki ucu da yanan bir mum gibi" ifadesini kullanarak, bir tarafta hastaların, diğer tarafta personelin kaybedilebileceğini ifade etti.

"Önlemler almamız lazım. Bu çok açık. Tartışılacak bir yanı yok, hazırlıklı olacağız" söyleminde bulunan Bakan Lauterbach, hangi önlemlerin uygulanabileceği konusuna girmek istemediğini, bunun halihazırda gizli bir şekilde Adalet Bakanlığı ile görüşüldüğünü ifade etti. Lauterbach ayrıca, Almanya'da mevcut uygulamalarla ilgili yasal düzenlemenin süresinin 23 Eylül'de dolacağını ve hükümetin bu tarihe kadar yeni önlemlerle ilgili kararını vermiş olacağını hatırlattı.

Günlük vaka sayısı 136 bin 624

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı son verilere göre, Almanya'da 21 Temmuz'da günlük vaka sayısı 136 bin 624 oldu. Böylece pandeminin başından beri kaydedilen vaka sayısı 30 milyonu geçti.

Ensitüsü'nün verileri, Almanya'da 21 Temmuz'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının ise 177 olduğunu ortaya koydu.

 

DW,dpa  /CÖ,ET

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