 Almanya Sağlık Bakanı′nın aile ziyaretleri uyarısı tepki çekti | Almanya | DW | 26.05.2021

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Almanya

Almanya Sağlık Bakanı'nın aile ziyaretleri uyarısı tepki çekti

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın, Türkiye ve Balkanlar'a yapılan aile ziyaretlerinden dönenlerin geçen yaz korona vakalarında artışa yol açtığını belirterek eleştiride bulunması tepkiye neden oldu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın "Türkiye ve Balkanlar'a yapılan  aile ziyaretlerinin 2020'de dönem dönem her iki vakadan birine neden olduğu ve bu yıl da benzer bir durumla karşılaşılabileceği" uyarısında bulunması tepki yarattı. Türk ve Arnavut temsilciler açıklamayı eleştirdi.

Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkan Yardımcısı Serhat Ulusoy, açıklamaların "toplumun belirli kesimlerini genel bir töhmet altında bıraktığını" ve "damgalamanın kapısını açtığını" söyledi. "Açıklamaların, insanların sırtından her ne pahasına olursa olsun seçim kampanyası yapmak” anlamına geldiğini belirten Ulusoy, Spahn'ın ve bu konudaki kriz yönetiminin, ikinci koronavirüs dalgasının sorumluluğundan sıyrılmak için böyle bir yol izlediğini savundu. 

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Spahn’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Rama Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Bir Alman bakanın bu bağlamda alenen Balkanlar'ı dile getirerek göçmen kökenli insanları değersizleştirmesi bir skandaldır" dedi.

"Alman Sağlık Bakanı, Alman nüfusunu aşılamakla ilgilenmeli" diyen Rama, bakanın "mevcut kötü tablonun sorumluluğunu Balkanlar'a yüklememesi gerektiğini" söyledi. Spahn'ın açıklamalarının önyargıları beslediğini savunan Rama, "Arnavutluk'un tatil seyahati için bir risk alanı olarak gösterilmesine izin vermeyeceğim, bunu destekleyecek rakamlar yok" dedi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Bild am Sonntag'a "yurtdışına yapılan seyahatlerin, genellikle Türkiye ve Balkanlar'daki akraba ziyaretlerinin, dönem dönem yeni enfeksiyonların yaklaşık yüzde 50'sini tetiklediğini" söylemişti.

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"Bu yıl bunun önlenmesi gerektiğini" belirten Spahn, bu nedenle bu yıl Türkiye ile giriş ve çıkış testleri konusunda erken bir aşamada anlaşmalar yapmak istediğini söyledi. Spahn, "Önceki yıl olduğu gibi, zorunlu testlerin yolcuların ülkeye giriş yaptığı eyaletlerin yönetimleri tarafından kontrol edilmesi gerekteğini" vurguladı.

Almanya'da vaka sayısı düşüşte

Almanya'da şimdiye kadar üç buçuk milyonu aşkın kişiden koronavirüs tespit edildi. Salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü verilerine göre, 26 Mayıs itibarı ile 87 bin 726 kişi koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybetti. İkinci koronavirüs dalgasının kırıldığını belirten uzmanlar, vaka sayısındaki düşüş eğiliminin devam ettiğini belirtiyor. Almanya'da son yedi günlük insidans değerinin (100 bin kişi başına düşen enfeksiyon sayısı) bugün 50'nin altına düştüğü açıklandı.

dpa,DW/ MK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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