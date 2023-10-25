Almanya sınır dışıları hızlandırıyor

Almanya'da kabine, İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın hazırladığı, iltica başvurusu reddedilenlerin sınır dışı işlemlerinin hızlandırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Yasa tasarısında, polisin arama yetkileri genişletilirken sınır dışı öncesi gözaltı merkezine yerleştirilmiş kişilerin gözaltı süresinin 10 günden 28 güne çıkarılması da öngörülüyor. Bu uygulama ile hakkında sınır dışı kararı verilmiş kişilerin kaçmasının engellenmesi amaçlanıyor.

Yasanın asıl amacının insan kaçakçılarının daha hızlı şekilde sınır dışı edilebilmesini sağlamak olduğu belirtiliyor. Suç örgütlerinin yabancı üyelerinin ise kişisel yargılama sürecinden bağımsız olarak sınır dışı edilmesi planlanıyor.

Hem Başbakan Olaf Scholz hem de İçişleri Bakanı Faeser, sınır dışıların hızlandırılması gerektiğine dikkat çekmişti. Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Federal Meclis tarafından da onaylanması gerekiyor.

Resmi verilere göre, Almanya'da yılın ilk yarısında hakkında sınır dışı kararı verilmiş 279 bin 98 kişi bulunuyordu. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Eylül sonunda bu sayı 255 bine geriledi. Bu kişilerden 205 bininin "müsamaha belgesine (duldung)" sahip olduğu ve bu nedenle sınır dışı edilemeyeceği belirtiliyor. Bakanlık, bu sene Eylül ayı sonuna kadar 12 bin kişinin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Temel hakların kısıtlanması eleştirisi

Öte yandan kabinenin üzerinde uzlaştığı sınır dışı yasa tasarısına koalisyon ortağı Yeşiller tepki gösterdi. Çok sayıda Yeşiller partili milletvekili tasarıyı "geniş temel hak kısıtlamaları" içerdiği gerekçesiyle eleştirdi.

Yeşiller Gençlik Kolları Eş Başkanı Katharina Stolla, Alman haber ajansı dpa'ya açıklamasında, "Bu sınır dışı paketi bu şekilde geçmemeli. Paketin bazı bölümleri anayasaya aykırı ve geneli insanlık dışı" dedi. Stolla, planlanan uygulamaların sınır dışı işlemlerinin daha da "travmatik bir hal almasına" yol açacağını ifade etti.

Göç ve mülteci örgütü Pro Asyl de sınır dışı düzenlemelerindeki sertleştirmenin "hukuk devleti açısından soru işaretleri doğurduğunu" vurgladı. Örgütten yapılan açıklamada İçişleri Bakanı'nın yasa tasarısının "orantılılık ilkesini gözetmeksizin temel haklara ağır bir müdahale" olduğu belirtilerek düzenlemenin sağ popülizmi daha da güçlendireceği savunuldu.

Feaser yasayı savundu

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise eleştirileri geri çevirdi. Önlemlerin sıkılaştırılmasının Almanya'ya yönelik düzensiz göçün sınırlandırılması için önemli olduğunu ifade eden Faeser, iltica başvurusu reddedilmiş daha fazla sayıda kişinin daha hızlı şekilde sınır dışı edilmesinin Almanya'da gerçekten koruma arayan kişiler için "kapasite yaratacağını" ifade etti.

Faeser, göç alanında daha fazla düzenleme hazırlanacağının da altını çizdi. Gelecek hafta, sığınmacıların istihdamını kolaylaştıran bir yasa tasarısının ele alınacağını ifade eden İçişleri Bakanı, kaçakçılara yönelik cezaların sertleştirilmesinin de yakında gündeme alınacağını vurguladı.

AFP,dpa/BÖ,BK

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