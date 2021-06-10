 Almanya riskli ülkeler için seyahat uyarısını kaldırıyor | Almanya | DW | 11.06.2021

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Almanya

Almanya riskli ülkeler için seyahat uyarısını kaldırıyor

Almanya, risk bölgesi listesine dahil ettiği 100'den fazla ülkeye yönelik seyahat uyarısını turistik seyahatler için kaldırmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin de bu ülkeler arasında olacağı tahmin ediliyor.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, korona risk bölgesine yer alan ülkeler için yapılan seyahat uyarısının 1 Temmuz'da kaldırılacağını ve böylece 100'den fazla ülkeye turistik seyahatlerin mümkün olacağını açıkladı. Alman Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarısını kaldıracağı ülkelerin isimlerini açıklamadı, ancak risk bölgesi listesinde bulunan ve Almanların en çok seyahat ettiği Türkiye'nin de bu ülkeler arasında olacağı tahmin ediliyor.

Alman hükümeti, 6 Haziran'da Türkiye'nin koronavirüs salgını ile ilgili risk seviyesini "yüksek insidans bölgesi" kategorisinden "risk bölgesi" kategorisine indirmişti. Böylece Türkiye'den Almanya'ya gelenlere uygulanan 5 ile 10 gün arasındaki karantina zorunluluğu kalkmıştı.

Almanya'daki şu anda geçerli olan uygulamaya göre son yedi gün içinde 100 kişide 50 kişinin üstüne çıktığı ülkeler riskli olarak kabul ediliyor. 1 Temmuz'dan itibaren ise 200 vakadan itibaren ve tehlikeli varyantların hızlı yayıldığı ülkeler risk bölgesine dahil edilecek.

Yeni düzenlemeler gelecek

"Aylar süren kapanmanın ardından daha fazla normalleşme için sevinebiliriz" diyen Maas, birçok bölgede vaka sayıları azalırken aşılanma oranlarının da yükseldiğini söyledi. Yazla birlikte umut ve güvenin yeniden Almanya'ya döndüğünü, ancak dikkatli olmayı da elden bırakmamak gerektiğini vurgulayan Maas, önümüzdeki dönemde aşılanan ve iyileşen kişilerle birlikte korona testleri konusunda yeni düzenlemeler yapılacağını da sözlerine ekledi.

Almanya'da Pazar gününden itibaren de hiçbir Avrupa Birliği ülkesiyle birlikte Lichtenstein, Norveç ve İsviçre artık risk bölgesi listesinde olmayacak. ABD ve Kıbrıs da riskli ülkeler listesinden çıkarıldı.

dpa,AFP/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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