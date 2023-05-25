Almanya resesyona girdi

Almanya'da yüksek enflasyonve düşen tüketici harcamaları ülke ekonomisini resesyon olarak tanımlanan ekonomik durgunluğa sürükledi.

Federal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Ocak-Mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 oranında daralarak üst üste ikinci çeyrekte de küçüldü. Böylece Nisan ayı sonunda açıklanan ve durgunluğa işaret eden ilk tahmin revize edilmiş oldu. 2022'nin dördüncü çeyreğinde de ekonomik çıktı yüzde 0,5 oranında düşmüştü. Arka arkaya çeyrekte küçülme resesyon anlamına geliyor.

DekaBank ekonomisti Andreas Scheuerle, kış döneminde de bir resesyon yaşandığını belirterek, "Enflasyonun muazzam ağırlığı altında Almanya'da tüketim dizlerinin üzerine çöktü ve tüm ekonomiyi de kendisiyle birlikte aşağı çekti" dedi.

Commerzbank baş ekonomisti Jörg Krämer de bu görüşe katılıyor. "Enerji fiyatlarındaki büyük artış kış döneminde etkisini gösterdi" diye konuşan Kraemer, keskin bir şekilde yükselen fiyatlar ve ücretlerin düşük oranda artması nedeniyle tüketicilerin satın alma gücünde önemli kayıplar yaşandığını belirtti.

Uzmanların büyük çoğunluğu, ekonomiyi olumsuz etkileyen faktörlerin çok fazla olması nedeniyle gidişatta iyileşme beklemiyor. Uzmanlara göre Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımlarının etkileri şu sıralarda kendini tam olarak gösteriyor. Kredi talebi ise yüksek faiz maliyetleri nedeniyle çökmüş durumda. Ekonomist Scheuerle, "Enflasyonist yükler yavaş yavaş azalırken, kısıtlayıcı para politikasının yükleri artıyor" dedi. Uzman "Enflasyon zehrine karşı yüksek faiz oranlarının panzehiriyle mücadele ediliyor" ifadelerini kullandı.

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Resesyon riski artıyor

Makroekonomik Politikalar Enstitüsü'nün (IMK) reel ve finansal ekonomiden çok sayıda veriyi içeren göstergesi, önümüzdeki aylar için resesyon riskine işaret ediyor. Bugüne kadar güçlü bir performans sergileyen ihracatçılar da zayıflayan küresel ekonominin etkisini hissediyor.

Merkezi Münih'te bulunan Ifo Enstitüsü'nün iş dünyası anketine göre Nisan ayında 6.5 puan olan sektörün ihracat beklentisi barometresi Mayıs ayında 1.8 puana geriledi.

Ifo anketini yöneten Klaus Wohlrabe, Alman ihracat ekonomisinin ivme kaybettiğini belirterek, "Küresel faiz artışları yavaş yavaş talebi düşürüyor" dedi.

Bu nedenle pek çok uzman iyileşmeden ziyade gerileme bekliyor. VP Bank'ın baş ekonomisti Thomas Gitzel, "Yılın ikinci yarısı için işler kasvetli görünüyor" dedi. Uzman, o dönemde sanayideki telafi etkilerinin de tükenmiş olacağına vurgu yaparak, "Bu da özel tüketimde beklenen zayıflığın ve inşaat sektöründeki kötü gidişatın artık telafi edilemeyeceği anlamına geliyor" diye konuştu. Uzman bu nedenle Alman ekonomisindeki daralmanın da muhtemelen devam edeceğini ifade etti.

Almanya'da enerji fiyatlarındaki yükseliş resesyonu tetikleyen ndenlerden biri oldu Fotoğraf: Michael Sohn/AP

Otomobil ve ayakkabı satışlarında gerileme

Ekonomide ilk çeyrekte yaşanan yavaşlama özel tüketimdeki düşüşle ilintilendiriliyor. Zira tüketim ilk çeyrekte yüzde 1,2 oranında azaldı. İstatistikçilere göre özel hanehalklarının satın alma konusundaki isteksizliği çeşitli alanlarda kendini gösterdi. Nitekim özel hanehalkları bir önceki çeyreğe kıyasla yiyecek ve içeceklerin yanı sıra giyim, ayakkabı ve mobilya için daha az harcama yaptı. Buna ek olarak, daha az sayıda yeni binek araç satıldı. Bunda da plug-in hibrit araçlara yönelik primlerin kaldırılması ve yeni binek araçlara yönelik primlerin azaltılmasının etkili olduğu kaydediliyor.

Görünürde güçlü bir yükseliş yok

Kamu tüketiminde de gerileme oldu. Buna göre kamu tüketimleri yüzde 4,9 oranında azaldı. Buna karşın, yüzde 3,9 oranında büyüyen yatırımlar olumlu bir etki yarattı. Özellikle ılıman geçen kış nedeniyle inşaat yatırımları arttı. Ancak bu durumun sürdürülebilir olmadığı belirtiliyor. Özellikle konut inşaatları artan malzeme ve faiz maliyetleri nedeniyle sipariş düşüklüğü ile karşı karşıya bulunuyor.

Federal hükümet bu yıl GSYH'nin yüzde 0,4 oranında büyümesini bekliyor. 2024 yılında ise büyüme beklentisi yüzde 1,6 olarak veriliyor. Ancak bazı ekonomistler bu konuda iyimser düşünmüyor. Commerzbank baş ekonomisti Krämer, ekonomik çıktının bu yıl yüzde 0,3 oranında azalacağı, bunu 2024 yılında da durgunluğun takip edeceğini öngörüyor.

Reuters/TY,BÖ