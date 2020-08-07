Almanya, partnerler için seyahat kısıtlamasını kaldırdı

Alman Hükümeti, evli olmayan çiftlerde yabancı partnerin Almanya'ya seyahatine yönelik kısıtlamaları kaldırdı. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde bulunanlar Pazartesi gününden itibaren partnerleriyle buluşmak üzere Almanya'ya gelebilecek.

Avrupa Birliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında getirdiği seyahat kısıtlamaları çerçevesinde, partnerlerden birinin AB dışında olduğu ilişkilerde aylardır zorunlu ayrılık yaşanıyordu. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer bugün seyahat kısıtlamalarının evli olmayan partnerler için kaldırıldığını açıkladı.

Almanya'ya seyahat etmek isteyen partnerlerin seyahatleri bazı koşullar dahilinde mümkün olabilecek. Uzun süreli bir birlikteliğin ve daha önce en az bir kere Almanya'da görüşmüş olmanın yetkili makamlara gerekli belgelerle ispatlanması isteniyor. İlişkinin ispatı için yurt dışında önceden beraber aynı evde ikamet etmiş olunduğuna dair belgeler sunmak mümkün. Almanya'da ikamet eden tarafın yolladığı davetiye, ilişkinin varlığını belirten ortak bir deklarasyon, daha önce birlikte seyahatleri ya da buluşmaları gösteren pasaport pullarının, seyahat dokümanlarının ve uçak biletlerinin sunulması da seyahat iznini almak açısından önem taşıyor.

KNA, AFP / AI, EC

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