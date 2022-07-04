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Fotoğraf: picture alliance/dpa/J.Kalaene
SeyahatAlmanya

Almanya otel ve gastronomi sektörüne de eleman alacak

1 saat önce

Pek çok sektörde kalifiye eleman sıkıntısı yaşanan Almanya’da, Türkiye dahil yurt dışından havalimanı personeli getirilmesinden sonra yakında otel ve gastronomi için de eleman alımı kolaylaşacak.

https://www.dw.com/tr/almanya-otel-ve-gastronomide-de-yurt-d%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndan-eleman-alacak/a-62353669

Almanya'da birçok sektörde yaşanan kalifiye işgücü açığı pandemi sürecinde belli hizmet sektörlerindeki kapanma ve küçülmelerin de etkisiyle kimi alanlarda daha da büyüyerek çarpıcı bir hal aldı.

Son haftalarda, bazı eyaletlerde okulların yaz tatiline girmesiyle havalimanlarındaki hareketliğin artması üzerine bu alanda büyük bir kalifiye personel açığı görüldü. Havalimanlarında yer, bagaj ve güvenlik personeli açığı nedeniyle halihazırda büyük zorluklar yaşanıyor ve yolcuların işlemlerinin yapılması uzun sürdüğü için binlerce uçuşun iptal edildiği dikkat çekiyor.

Alman hükümetinin, havalimanlarındaki sorunun çözümü için, Türkiye dahil yurt dışından geçici süreliğine eleman getirme fikrini hayata geçirmeyi kabul etmesinin ardından, söz konusu kişilerin vize ve çalışma izinleri sürecinin hızlandırılması için talepler arttı.

Faeser: Hazırlıklar yapılıyor

Federal İçişleri Bakanı Nancy Feaser, eleman açığının yaşandığı bir diğer sektör olan otel ve gastronomi için de yurt dışından eleman getirilmesini gündeme taşıdı ve bu kişiler için de gerekli işlemlerinin hızlandırılacağını duyurdu.

Bakan Faeser, otel ve gastronomi alanlarında da acil ihtiyaç duyulan işgücünün karşılanması amacıyla özel bir düzenlemeye gidilmesini planladıklarını, o sektör için de yurt dışından eleman getirilmesinin kolaylaştırılması adına hazırlık yaptıklarını açıkladı. Bakan Faeser, Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil ile birlikte bu yıl içerisinde konuyla ilgili bir teklif hazırlayacaklarını ve böylece kalifiye elemanların Almanya’ya getirebilmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser
Nancy FaeserFotoğraf: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

İçişleri Bakanı Faeser, söz konusu sektörlerdeki eleman açığının giderilmesi için yurt dışında alınmış diplomaların ve mezuniyet belgelerinin Almanya’da denkliğinin sağlanması yönündeki çalışmalara hız verilmesini talep etti. Bu konuda hükümetin gerekli adımları atmak için çalışma yürüttüğünü aktaran Bakan Feaser, Çalışma Bakanı Hubertus Heil dışında Federal Eğitim Bakanı Bettina Stark-Watzinger ile de ortak çalışmalar yurttüklerini de belirtti.

Bakan Feaser, eleman eksikliğinin giderilmesi için, yurt dışından gelecek kişilerin toplu sözleşmesi olan çalışanlar olacağını, bu alanda bir düşük ücret sektörü oluşma tehlikesinin bulunmadığını vurguladı. Federal Hükümet'in bu konuda sendikalarla aynı çizgide olduğunu da vurgulayan Bakan Faeser, amacın daha çok modern bir göç yasası oluşturmaya yönelik çabalar olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

 

dpa / ETO,ET

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