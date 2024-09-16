Almanya'dan Orta Asya ülkeleri ile iş birliği hamlesi

Almanya Başbakanı Scholz, ilk kez Orta Asya ülkelerini ziyaret ediyor. Özbekistan ile göç anlaşması imzalayan Scholz, Kazakistan ile de enerji iş birliğini artırma çağrısı yaptı.

Almanya, Orta Asya ülkeleri ile ekonomi ve enerji alanlarındaki iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, üç günlük Orta Asya ziyareti kapsamında bugün başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Almanya ile Kazakistan arasındaki "ekonomik ilişkilere yönelik imkanların iyileştirilmesi için her türlü çabayı göstereceklerini" belirten Başbakan Scholz, özellikle "hammadde alanındaki sağlam, titiz ve sürekli iş birliğine" vurgu yaptı.

Brandenburg eyaletinin Schwedt kentindeki rafineride ihtiyacın yaklaşık yüzde 20'den fazlası Kazakistan'dan ithal edilen ham petrol ile karşılanıyor. Scholz'un ziyareti sırasında, 2024 yılının sonuna kadar ayda 100 bin ton ham petrolü kapsayan sevkiyatın süresinin ve hacminin artırılması planlanıyor. Kazakistan, Almanya'ya ham petrol tedarik eden ülkeler arasında Norveç ve ABD'nin ardından yüzde 11,7'lik pay ile üçüncü sırada yer alıyor. Yaklaşık 20 milyon nüfuslu Kazakistan, dünyada petrol ihraç eden ülkeler arasında dokuzunca sırada bulunuyor.

Tokayev: İlişkiler yeni bir düzeye taşınacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de Almanya Başbakanı Scholz'un ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkileri "yeni bir düzeye" taşıyacağını belirterek, "İkili iş birliğimiz stratejik ortaklık ruhuyla geliştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Almanya, ham petrolün yanı sıra doğal gaz ve yenilenebilir enerjiden elde edilen hidrojen kaynakları ile uranyum, çinko, bakır, demir cevheri ve altın yatakları açısından da Kazakistan ile iş birliğini geliştirmeyi istiyor.

Başbakan Scholz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi Fotoğraf: Uzbekistan's Presidential Press Office via AP/picture alliance

Scholz'un ziyareti sırasında Kazakistan ve Almanya merkez bankaları arasında iş birliğinin artırılması ve Almatı'da Alman-Kazak Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü kurulması yönünde anlaşmalar da imzalandı.

Özbekistan ile göç anlaşması imzalandı

Scholz'un Özbekistan ziyaretinin en önemli gündemi ise iki ülke arasında imzalanan göç anlaşması oldu. Almanya ve Özbekistan arasında imzalanan göç anlaşması özellikle bakım ve sağlık alanında nitelikli iş gücünün Almanya'ya göçünü ve Almanya'da kalma hakkı olmayan Özbeklerin memleketlerine gönderilmesini kolaylaştırmayı öngörüyor.

Semerkant'ta Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya gelen Scholz, görüşme sonrasında bu anlaşmaya ilişkin olarak "Almanya'da ekonomimizin büyümesi için ihtiyaç duyduğumuz, büyük yeteneklere sahip iş gücünün gereken göçüne imkân sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. Scholz, diğer yandan ülkesine dönen ve dönmek zorunda olanlara yönelik bürokratik işlemlerin kolaylaştırılacağını aktardı.

Orta Asya ülkelerinin liderleri ile ortak toplantı

İş insanlarından oluşan bir heyet ile Kazakistan ve Özbekistan'ı ziyaret eden Scholz yarın da Astana'da, Tacikistan, Kırgızistan ve Türkmenistan liderleri ile ikili görüşmeler yapacak ve ardından beş Orta Asya ülkesinin liderleri ile birlikte ortak toplantıya katılacak.

Scholz geçen yıl Berlin'de beş Orta Asya ülkesinin lideri ile bir araya gelmiş, toplantı sonrasında "stratejik bölgesel ortaklık" kararı alındığı duyurulmuştu.

DW,Reuters,dpa,AFP / JD,ET

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