 Almanya nasıl aşılanacak? | ALMANYA | DW | 18.12.2020

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ALMANYA

Almanya nasıl aşılanacak?

"Kış uzun sürecek" diyen Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkesinin 4 aşamalı aşı planını açıkladı. Buna göre ilk etapta yaşlı, bakıma muhtaç kişiler ve sağlık çalışanları aşılanacak.

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Almanya'nın aşılamadaki yol haritasının ayrıntılarını Cuma günü başkent Berlin'de kamuoyuna sunan Sağlık Bakanı Jens Spahn, ilk aşının 27 Aralık'ta bakımevleri ve 80 yaş üstü kişilere yapılmasının planlandığını söyledi. Koronavirüs kaynaklı ölümlerin yarısının 80 yaş üzeri hastalarda gerçekleştiğinin altını çizen Spahn, "Öncelikle korumaya en çok ihtiyaç duyanlara koruma sunacağız. En zayıfları korumak: Aşı kampanyamızın ilk hedefi budur" diye konuştu.

Bu sürecin bir ila iki ay süreceğini ifade eden Bakan, sonrasında da aşıyı yaygınlaştıracaklarını vurgulayarak "Bu bizim için şu anlama geliyor: Kış uzun sürecek" ifadelerini kullandı.

Berlin | Pressekonferenz: Jens Spahn

Jens Spahn

Almanya'nın aşılama planında, doktorlar ve hasta bakıcılar da ilk sırada yer alıyor. Aşı konusunda sabırlı olunması çağrısında bulunan Spahn, "Sizlerden sıranızı beklemenizi rica ediyorum. Bu savunmasız kimseleri koruyabilmek adına önce yaşı ileri kişiler ve onların bakımını yapan kişilerle başlıyoruz" dedi. Aşılanacak kişiler listesinin başında, Covid-19 yoğun bakım istasyonlarında çalışan sağlık çalışanları da yer alıyor.

Spahn, "Aşılamanın 27 Aralık'ta başlayabilmesi için Noel boyunca çalışacağız" dedi.

Dört aşamalı aşı planı

Bakan Spahn, aşılama sıralamasını Robert Koch Enstitüsü'ne bağlı Daimi Aşı Komisyonu'nun (Stiko) önerileri doğrultusunda yaptıklarının altını çizdi. Stiko, aşılamanın altı aşamada yapılmasını önermişti. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı aşılama planı ise dört aşamadan oluşuyor. Söz konusu aşamalar, yaş ve kronik hastalık mevcudiyeti çerçevesinde planlandı.

BdT Deutschland Coronavirus Impfzentrum Frankfurt am Main

Almanya'nın çeşitli kentlerinde aşı merkezleri oluşturulmaya başlandı. Frankfurt'un konser ve etkinlik salonu Festhalle, kentin aşı merkezi olacak

İlk aşamada huzurevi sakinleri, 80 yaş üstü kimseler, tıbbi merkezlerde çalışan, virüs kapma olasılığı yüksek olan personel, yaşlı bakım merkezlerinde çalışan bakım personeli ve huzurevi sakinleriyle kişisel iletişim halinde olan çalışanlar aşılanacak.

İkinci kategoriye, 70 yaş üstü olan kişiler ve ağır hastalık geçirme riski yüksek olan kişiler dahil. Bakıma muhtaç kişiler ve hamile kadınlarla yakın iletişim halinde olan kişiler de bu aşamada aşılanacak. Bu gruba down sendromu, demans ve psikolojik hastalığı bulunan kişiler de dahil.

Deutschland Düsseldorf | Impfzentrum

Düsseldorf aşı merkezi de aşıyı bekliyor

Önerdiğimiz linkler

Yapılan bir araştırma, dünya nüfusunun yüzde 14'ünü oluşturan zengin ülkelerin 2021 için öngörülen aşı dozlarının yarısından fazlasını rezerve ettiğini ortaya koydu.

Brezilya'da sağlık düzenleme kurumu, Türkiye'de de kullanılması planlanan Çin aşısı CoronaVac'ın Çin'deki sağlık makamları nezdindeki onay sürecinin şeffaf olmadığını öne sürdü.

Üçüncü aşamada ise çeşitli kronik hastalıkları olan kişiler ve çeşitli yaş ve meslek grupları aşılanacak. Kanser ve kalp hastalığı olanların yanı sıra diyabet, astım ve felç hastası olanlar bu aşamada aşı olacak. Üçüncü kategoriye Alman Federal Meclisi, Alman hükümeti, Alman ordusu, polis, gümrük, itfaiye, afet yönetimi, eczaneler, telekomünikasyon, ulaştırma, gıda sektörü çalışanları ve öğretmenler dahil edildi.

Son aşamada ise 60 yaş altı, herhangi bir kronik hastalığı olmayan ve ilk üç grupta sözü geçen meslek gruplarına dahil olmayan herkes yer alıyor.

Bakan Spahn, yılın ilk çeyreğinde 11 ila 13 milyon doz aşı yapılmasını planladıklarını söyledi.

AFP,AP/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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