Almanya nükleer santrallerin kapatılmasını erteledi

Almanya enerji darboğazını aşabilmek için yıl sonunda kapatılması kararlaştırılan üç nükleer santralin faaliyetlerini gelecek yıla kadar uzattı. Santrallerin kapatılması 15 Nisan’a ertelendi.

Almanya'da Federal Meclis enerji krizi nedeniyle bu yıl kapatılması planlanan üç nükleer santralin faaliyetlerini gelecek yıla kadar uzattı.

Federal Meclis'te Cuma günü yapılan oylamada hükümet koalisyonun oylarıyla onayladığı kalan üç nükleer santralin geçici olarak çalışmaya devam etmesinin kış boyunca elektrik arzının güvence altına alınmasına katkıda bulunacağını umuyor. Almanya'da nükleer enerjiye tamamen son verilmesi için yeni tarih olarak 15 Nisan 2023, kararlaştırıldı. Nükleerden çıkış tarihi yılsonu için planlanmıştı.

Oylamada 375 milletvekili uzatma lehinde oy kullandı. 216 milletvekili red oyu verirken 70 milletvekili de çekimser kaldı.

Koalisyon ortakları arasında tartışma yarattı

Nükleer enerji santrallerinin işletme ömrünün uzatılması, Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan koalisyon ortaklarının kamuoyu önünde tartışmalarına yol açmıştı. Koalisyon ortaklarının farklı pozisyonları da son genel kurul tartışmalarında netleşti. Yeşiller temsilcileri nükleerden çıkış sürecinin ertelenmesinin kendileri için ne kadar zor olduğunu açıkça ortaya koyarken, FDP ise işletme sürelerinin daha da uzatılabileceğini düşünüyor.

Yeşiller Partisi Milletvekili Harald Ebner, "Faaliyetlerin geçici olarak uzatılması benim ve parlamento grubumun çoğu üyesi için bir dayatma" dedi ve ekledi: "Ancak buna katlanıyoruz çünkü bu nükleerden çıkış sürecinin devam edeceği anlamına geliyor."

Hür Demokrat Parti (FDP) milletvekili Carina Konrad, partisinin nükleer santrallerin işletme ömürlerinin sınırlı bir şekilde uzatılmasını ideal bir çözüm olarak görmediğinin bilinmesini istedi. Konrad, üç enerji santralinin güvenlik ve iklim açısından nötr olduğunu vurguladı. Santrallerin faaliyetlerinin kışın uzatılmasının "bir sağduyu meselesi" olduğunu kaydetti. FDP parti yönetimi kısa bir süre önce 2024 yılına kadar faaliyetlerin devam etmesinden yana görüş bildirmişti.

FDP Meclis Grup Başkan Yardımcısı Lukas Köhler bir adım daha ileri giderek Almanya'da tartışmalı kaya gazı yöntemiyle yerli gaz üretiminin de arttırılması çağrısında bulundu. Köhler, arz güvenliğini garanti altına almak için bunun "artık tabu olmaktan çıkması" gerektiğini belirtti. Ancak Yeşiller bunu kategorik olarak reddediyor.

SPD'li Carsten Träger genel kurulda, Nisan ayında nükleerden çıkışa bağlı kalınacağını teyit etti. "O zaman Almanya biraz daha güvenli hale gelecektir" diye ekledi. Son nükleer santralin kapatıldığı gün ailesiyle birlikte şampanya içeceğini söyledi. Milletvekili Ralph Lenkert "Sol Parti nükleer enerjiyi ilkesel olarak reddetmektedir" dedi.

CDU milletvekili Steffen Bilger, hükümet partilerini enerji arz güvenliği konusuna çok kısa vadeli bakmakla suçladı. Bilger "Şimdi yeni yakıt unsurlarının tedarikine oy vermeyenler, Almanya'nın enerji krizinde daha da büyük bir enerji sorunu yaşayacağını kabul etmiş olurlar" dedi.

CDU/CSU parlamento grubu tarafından verilen ve faaliyet sürelerinin en azından 2024 sonuna kadar uzatılmasını öngören bir önerge genel kurulda reddedildi. AfD tarafından verilen ve diğer hususların yanı sıra nükleer enerji için bilim finansmanının yeniden başlatılmasını talep eden bir önerge de reddedildi.

Scholz son sözü söyledi

Başbakan Olaf Scholz (SPD) koalisyon tartışmalarına nokta koyarak son sözü söylemiş, ilgili bakanlara Pazartesi günü yazdığı bir mektupta 31 Aralık 2022'de kapatılmaları öngörülen Isar 2, Neckarvestheim 2 ve Emsland nükleer santrallerinin en geç 15 Nisan 2023'e kadar işletilebilmeleri için yasal dayanağın oluşturulması talimatını vermişti.

Uzatmanın hala Eyalet Temsilcileri Meclisi'nden (Bundesrat) geçmesi gerekiyor, ancak eyalet meclislerinin onayı gerekmiyor. Parlamenter prosedür 25 Kasım'da yapılacak Eyalet Temsilcileri Meclisi oturumuyla tamamlanacak.

Santrallerin faaliyet sürelerinin uzatılmasına çevre örgütlerinden sert eleştiriler geldi. Greenpeace açıklamasında, "Bu reaktörler eski ve tehlikelidir ve çalışmaya devam etmeleri gereksizdir" dedi ve şöyle devam etti: "Elektrik üretimine yaptıkları küçük katkı da aşırı elektrik fiyatlarını önemli ölçüde azaltmayacaktır."

AFP / SSB, EC