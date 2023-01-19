Almanya nüfusuna göç dopingi

Almanya'da nüfus, ölüm sayılarının artmasına ve doğum sayılarının düşmesine rağmen göç nedeniyle artıyor. 2022 yılı sonu itibarıyla Almanya’nın nüfusu yaklaşık 84 milyon 300 bin oldu.

Almanya'da ölüm sayılarının artmasına ve doğum sayılarının azalmasına karşın yoğun göç, nüfusu artırmaya devam ediyor. Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasına göre 2023 yılı başı itibarıyla Almanya'nın nüfusu 84 milyon 300 bini geçti. Nüfus sayımıyla ilgili geçici sonuçları kamuoyuna duyuran Federal İstatistik Dairesi "Bu sayılara göre şimdiye kadar bir yılın sonunda hiç bu kadar çok insan bu ülkede yaşamamıştı" ifadelerini kullandı.

Wiesbaden'daki kurum, Almanya'nın aldığı göç ile verdiği göç arasındaki farkın yaklaşık 1 milyon 420 bin ila 1 milyon 450 bin arasında olduğunun tahmin edildiğini açıkladı. Bu sayılara göre net göçün, 1950 yılı sonrasındaki en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi. Açıklamada "Ukrayna savaşından kaçanların yüksek göçünün yanı sıra diğer milletlerden insanların göçü de belirgin bir biçimde arttı" denildi.

Almanya'da nüfusun 2021 yılı sonu ile 2022 yılı sonu arasında yapılan karşılaştırmada yaklaşık 1 milyon 100 bin arttığı kaydedildi.

İki Almanya’nın birleşmesinden bu yana geçen yaklaşık 30 yıllık sürecin genelinde Almanya'da nüfus artışı kaydedildi. 1998 yılında nüfusta azalma kaydeden Almanya'da ayrıca 2003 ile 2010 yılları arasındaki dönemde de nüfus düzenli olarak azaldı.

Federal İstatistik Dairesi uzmanlarına göre Almanya'da nüfus artışında genel olarak hep alınan göçün verilen göçten fazla olması rol oynadı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre "Net göç olmaksızın nüfus 1972'den bu yana küçülmüş olacaktı, zira her yıl doğan insandan daha fazlası ölüyor" denildi.

İstatistiklere göre Almanya'da 2022 yılında bir önceki yıla göre doğum sayısı yüzde 7 oranında düştü ve 735 bin ila 745 bin arasında bebek dünyaya geldi. Aynı dönemde ölenlerin sayısı ise yüzde 4 artarak yaklaşık 1 milyon 60 bin oldu.

Almanya'nın aldığı göç 2015/2016 yılları arasında Suriye, Afganistan ve Irak'taki savaşlar ve 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle arttı. Almanya bunun yanı sıra Avrupa Birliği ülkeleri Romanya, Bulgaristan ve Polonya'dan da düzenli olarak göç alıyor.

dpa /EC, BK