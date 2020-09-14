 Almanya Midilli′den sığınmacı alacak | ALMANYA | DW | 15.09.2020

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ALMANYA

Almanya Midilli'den sığınmacı alacak

Almanya, Yunanistan'ın Midilli Adası'daki Moria kampının yanması nedeniyle barınaksız kalan sığınmacılardan bin 500'ünü kabul etmeye hazırlanıyor.

Griechenland Flüchtlinge Lesbos (Getty Images/AFP/L. Gouliamaki)

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'nın Midilli Adası'ndan bin 500 sığınmacı daha alınması üzerinde uzlaştı. Alman haber ajansı dpa'nın hükümet çevrelerinden aldığı bilgilere göre, söz konusu sığınmacılar Yunanistan'da koruma statüsü onaylanmış aile ve çocuklardan oluşacak. Kararın Yunan hükümeti yetkilileriyle de istişare edildiği belirtildi.

Angela Merkel und Horst Seehofer (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile İçişleri Bakanı Horst Seehofer

Midilli Adası'nda Moria Kampı'nda çıkan yangın sonrası 13 bin dolayında sığınmacı  sokakta kalmış, Almanya'nın da aralarında olduğu on Avrupa ülkesi 400 reşit olmayan sığınmacıyı kabul etme taahhüdünde bulunmuştu. Almanya 150 dolayında sığınmacı çocuğun ülkeye kabul edileceğini açıklamıştı. Ancak karar, Alman muhalefet partileri ve mülteci örgütlerinin tepkisini çekmiş, daha fazla sayıda sığınmacının ülkeye kabul edilmesi talep edilmişti.

Almanya İçişleri Bakanlığı, hangi sığınmacıların acil korumaya ihtiyaç duyduğunu saptamak için bir heyetin Midilli'ye gönderileceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, hedefin kontrolsüz etkilerin oluşmasının engellenmesi için seçim yaparken "objektif kriterlerin" kullanılması olduğunu açıkladı.

dpa/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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UNICEF, Moria kampının yanmasının ardından 4 bin çocuğun ve ailesinin evsiz kaldığına dikkat çekerek, Avrupa’dan acil yardım talep etti.  

AB Moria’dan 400 çocuk sığınmacı alacak

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