 Almanya Maliye Bakanı: Tedbirler mali açıdan sorun yaratmayacak | ALMANYA | DW | 06.01.2021

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ALMANYA

Almanya Maliye Bakanı: Tedbirler mali açıdan sorun yaratmayacak

Almanya'da hükümetin koronavirüs salgınına karşı tedbirleri sıkılaştırmasının ardından açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Scholz, bu tedbirlerin mali açıdan bir sıkıntı yaratmayacağını dile getirdi.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, hükümetin koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri artırmasını ve süresini uzatmasının mali açıdan bir sorun yaratmayacağını dile getirdi. ARD televizyonunda, koronavirüs tedbirlerinin finansmanına dair soruları yanıtlayan Bakan Scholz, "Gerekli olan yardımları hazır tutacağız. Önlemleri aldık, buna uzun bir süre dayanabiliriz" dedi. Almanya'nın son yıllarda mali açıdan olumlu bir dönem geçirdiğini dile getiren Scholz, bu yüzden salgına karşı alınan güncel önlemlerin finansmanı için kredi almanın mümkün olduğunu vurguladı.

"2008 krizinden daha iyi durumdayız"

Yaşanan bu dönemi 2008-2009 yıllarındaki küresel mali ve ekonomi krizi ile karşılaştıran Olaf Scholz, şu an yapılan hesaplara göre Almanya'nın koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik krizden, Amerikan Lehman Brothers bankasının çöküşü ile başlayan sürece göre daha düşük bir kamu borçlanması ile çıkacağını ifade etti. O dönemde borçlanmanın gayri safi milli hasılanın yüzde 80'ine denk geldiği, şimdi ise borçlanma oranının yüzde 70'i aşmadığını vurgulayan Maliye Bakanı, ülkenin tamamen durgunluk içinde olmadığını, fabrikalarda üretime devam edildiğini belirtti.

Federal hükümete getirilen, koronavirüs aşısının tedariği ile ilgili eleştirileri de değinen Maliye Bakanı, konuya dair yanıtlanması gereken çok sayıda soru olduğunu belirterek, "tüm bu sorular şeffaf bir biçimde cevaplanmadan, bir sonuca varamayız" dedi. Scholz aynı zamanda, yeterli sayıda aşı üretilebilmesi için devletin bu sürece destek olabileceğini kaydetti.

Reuters,dpa / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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