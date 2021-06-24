Almanya-Macaristan maçında "gökkuşağı" protestosu

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Almanya-Macaristan maçı sırasında Münih Stadı'nın gökkuşağı renkleri ile ışıklandırılmasına UEFA'nın izin vermemesi üzerine, maç sırasında yine de LGBTİ+ bireylerle dayanışma mesajı verildi.
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) "siyasi bağlamı" olduğu gerekçesiyle Almanya ile Macaristan arasında oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçında, Münih Stadı'nın gökkuşağı renkleri ile ışıklandırılmasına izin vermemesi Almanya'da tepkiyle karşılanırken, farklı şekillerde LGBTİ+ bireyler ile dayanışma mesajı verildi.
Almanya ile Macaristan'ın 2-2 berabere kaldığı maçı izlemeye gelenlerin ellerinde de LGBTİ+'ların sembolü olan gökkuşağı renkleri taşıyan bayraklar vardı.
Uluslararası Af Örgütü (AI), Christopher Street Day'in Almanya organizatörlerinin iş birliği ile maçı izlemeye gelenlere yaklaşık 10 bin adet gökkuşağı renklerini taşıyan bayrak dağıttı. Alman Futbol Federasyonu (DFB) da eyleme destek verdi. Bunun yanı sıra çok sayıda izleyici de Münih Stadı'na büyük boyutlu gökkuşağı bayrakları açtı.
Maçın başlamasından kısa bir süre önce Macaristan'ın ulusal marşı okunurken, elinde gökkuşağı bayrağı taşıyan bir kişi izinsiz olarak sahaya girdi, ancak görevliler tarafından dışarıya çıkartıldı.
Maç sırasında Alman milli takımının kalecisi Manuel Neuer'in de kolunda gökkuşağı renkleri taşıyan bir bant vardı.
Maçı izlemeye gelen Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder de gökkuşağı renklerini taşıyan bir koruyucu maske ile tribünlerdeydi.
Muhafazakâr siyasetçi, twitter hesabından da "Dışlamaya karşı, özgürlük ve hoşgörüden yana açık bir tavır. Başbakanlık binasına da bu akşam gökkuşağı bayrağı çekilecek" ifadelerini kullandı.
Münih Stadı'nın gökkuşağı renkleri ile ışıklandırılmasına izin verilmemesine tepki olarak, Almanya'daki birçok kurum ve kuruluşa ait bina gökkuşağı renkleri ile aydınlatıldı.
Bunlar arasında Hamburg Filarmoni ile Alman Demiryolları İşletmesi (Deutsche Bahn) binaları bulunuyor. Ayrıca Berlin, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Wolfsburg ve Augsburg'taki stadyumlar da dün akşam gökkuşağı renkleri ile ışıklandırıldı.
Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu binasına da maç nedeniyle gökkuşağı bayrağı çekildi.
Macaristan parlamentosu, 15 Haziran'da LGBTİ+ bireylerin haklarını kısıtlayan bir dizi yasal düzenlemeyi kabul etmişti. Bu çerçevede Macaristan'da, eşcinsellik ve cinsiyet değiştirme konularında gençlerin bilgi edinme haklarının daha da sınırlandırılması öngörülüyor.
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından da tepkiyle karşılanan yasa nedeniyle, Almanya-Macaristan maçı sırasında LGBTİ+ bireylerle dayanışma amacıyla Münih Stadı'nın gökkuşağı renkleri ile ışıklandırılması planlanmıştı. Ancak UEFA'nın "siyasi bağlamı" olduğu gerekçesiyle buna izin vermemesi, Almanya'da tepkiyle karşılanmış, UEFA'nın "kendi kalesine gol attığı" yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.
DW/JD, ET
© Deutsche Welle Türkçe
Eşcinsellik ve cinsiyet değiştirme konularında gençlerin bilgi edinme haklarını kısıtlayan yasa parlamentoda kabul edildi. AB Komisyonu üyesi Dalli, Macaristan'a verilen AB paralarını "kesme" tehdidinde bulundu.