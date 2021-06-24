Almanya-Macaristan maçında "gökkuşağı" protestosu

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) "siyasi bağlamı" olduğu gerekçesiyle Almanya ile Macaristan arasında oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçında, Münih Stadı'nın gökkuşağı renkleri ile ışıklandırılmasına izin vermemesi Almanya'da tepkiyle karşılanırken, farklı şekillerde LGBTİ+ bireyler ile dayanışma mesajı verildi.

Almanya ile Macaristan'ın 2-2 berabere kaldığı maçı izlemeye gelenlerin ellerinde de LGBTİ+'ların sembolü olan gökkuşağı renkleri taşıyan bayraklar vardı.

İzleyicilere gökkuşağı renklerini taşıyan bayraklar dağıtıldı

Uluslararası Af Örgütü (AI), Christopher Street Day'in Almanya organizatörlerinin iş birliği ile maçı izlemeye gelenlere yaklaşık 10 bin adet gökkuşağı renklerini taşıyan bayrak dağıttı. Alman Futbol Federasyonu (DFB) da eyleme destek verdi. Bunun yanı sıra çok sayıda izleyici de Münih Stadı'na büyük boyutlu gökkuşağı bayrakları açtı.

Bir kişi elinde gökkuşağı bayrağı ile sahaya girdi

Maçın başlamasından kısa bir süre önce Macaristan'ın ulusal marşı okunurken, elinde gökkuşağı bayrağı taşıyan bir kişi izinsiz olarak sahaya girdi, ancak görevliler tarafından dışarıya çıkartıldı.

Manuel Neuer

Maç sırasında Alman milli takımının kalecisi Manuel Neuer'in de kolunda gökkuşağı renkleri taşıyan bir bant vardı.

Maçı izlemeye gelen Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder de gökkuşağı renklerini taşıyan bir koruyucu maske ile tribünlerdeydi.

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder

Muhafazakâr siyasetçi, twitter hesabından da "Dışlamaya karşı, özgürlük ve hoşgörüden yana açık bir tavır. Başbakanlık binasına da bu akşam gökkuşağı bayrağı çekilecek" ifadelerini kullandı.

Münih Stadı'nın gökkuşağı renkleri ile ışıklandırılmasına izin verilmemesine tepki olarak, Almanya'daki birçok kurum ve kuruluşa ait bina gökkuşağı renkleri ile aydınlatıldı.

Berlin Olimpiyat Stadı

Bunlar arasında Hamburg Filarmoni ile Alman Demiryolları İşletmesi (Deutsche Bahn) binaları bulunuyor. Ayrıca Berlin, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Wolfsburg ve Augsburg'taki stadyumlar da dün akşam gökkuşağı renkleri ile ışıklandırıldı.

Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu binasına da maç nedeniyle gökkuşağı bayrağı çekildi.

Brüksel'de tarihi binalar gökkuşağı renkleri ile ışıklandırıldı

Ne olmuştu?

Macaristan parlamentosu, 15 Haziran'da LGBTİ+ bireylerin haklarını kısıtlayan bir dizi yasal düzenlemeyi kabul etmişti. Bu çerçevede Macaristan'da, eşcinsellik ve cinsiyet değiştirme konularında gençlerin bilgi edinme haklarının daha da sınırlandırılması öngörülüyor.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından da tepkiyle karşılanan yasa nedeniyle, Almanya-Macaristan maçı sırasında LGBTİ+ bireylerle dayanışma amacıyla Münih Stadı'nın gökkuşağı renkleri ile ışıklandırılması planlanmıştı. Ancak UEFA'nın "siyasi bağlamı" olduğu gerekçesiyle buna izin vermemesi, Almanya'da tepkiyle karşılanmış, UEFA'nın "kendi kalesine gol attığı" yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.

DW/JD, ET

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